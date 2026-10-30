Bộ trưởng Bộ Xây dựng giải trình về quy định đặt cọc trong dự án bất động sản

Sáng 30/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cảm ơn các ý kiến quý báu, tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội, đặc biệt là kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế - Tài chính và ý kiến tại Kỳ họp không thường lệ ngày 21/8.

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng, các đại biểu nhất trí cao về sự cần thiết sửa đổi toàn diện luật và cho rằng, dự thảo cơ bản đã thể chế đầy đủ quan điểm, chỉ đạo của Đảng, giải quyết các vướng mắc có nguyên nhân từ quy định của luật, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực, bảo đảm phát triển lành mạnh, minh bạch, bền vững

Nguồn hình: Quốc hội