Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh chúc mừng chiếc HCV đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh trao thưởng cho đội tuyển karate vừa đoạt HCV ASIAD 20

Lãnh đạo Bộ VHTTDL cũng đã chỉ đạo Đoàn Thể thao Việt Nam kịp thời thưởng nóng cho đội tuyển. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh đã thưởng nóng số tiền là 200 triệu đồng cho tấm HCV ASIAD đầu tiên của Đoàn.

Sự quan tâm của Bộ trưởng là nguồn động viên, khích lệ lớn để Đoàn Thể thao Việt Nam thêm quyết tâm, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ tại Đại hội thể thao lớn nhất châu lục

Bên cạnh sự quan tâm sâu sát của Bộ VHTTDL, Bộ Công an và Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân cũng thể hiện sự quan tâm tới các VĐV. Đại tá Nguyễn Thị Thuý Thanh, Phó Cục trưởng Cục X03 (Bộ Công an), Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân đã trao thưởng 50 triệu đồng của Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân. Tập đoàn T&T cũng trao thưởng 100 triệu đồng cho VĐV Nguyễn Ngọc Trâm.

Trả lời phỏng vấn sau chiếc HCV quý giá, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh bày tỏ vui mừng trước tấm HCV đầu tiên của Đoàn do đội tuyển kata nữ mang về.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi rất vui mừng khi đội tuyển kata nữ đã giành được HCV. Đây là thành tích rất đáng tự hào khi các em đã bảo vệ thành công chức vô địch giành được cách đây 3 năm.

Chúng tôi hy vọng tấm HCV đầu tiên này sẽ là nguồn động viên, khích lệ để tất cả thành viên, các đội tuyển của Đoàn Thể thao Việt Nam thêm tự tin, tiếp tục thi đấu thành công và giành những thành tích tốt trong thời gian tới. Đặc biệt sự quan tâm của Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ VHTTDL sẽ tiếp thêm động lực để toàn đoàn hoàn thành nhiệm vụ”.

Đánh giá về đóng góp của các VĐV thuộc lực lượng Công an nhân dân, trong đó có thành viên vừa giành HCV kata đồng đội nữ, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho rằng đây là một nguồn lực quan trọng của thể thao Việt Nam.

“Các VĐV trong lực lượng Công an nhân dân có vị trí rất quan trọng trong thành phần Đoàn Thể thao Việt Nam. Đây là nguồn lực mạnh và chúng tôi hy vọng trong thời gian tới, Thể thao Công an nhân dân sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào thành tích chung của Thể thao Việt Nam”, ông Nguyễn Hồng Minh chia sẻ.