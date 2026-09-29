Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh chúc mừng chiếc HCV của cầu mây

Cầu mây nữ Việt Nam giành HCV thứ 2 cho thể thao Việt Nam

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh gửi lời chúc mừng tới toàn đội. Bộ trưởng cho biết, bà rất vui mừng trước thành tích của các cô gái cầu mây.

Bộ trưởng chỉ đạo Đoàn Thể thao Việt Nam thưởng nóng ngay cho đội tuyển và động viên các vận động viên đội tuyển cầu mây và các đội tuyển còn chưa thi đấu tiếp tục nỗ lực, giữ vững tinh thần thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc.

Chiến thắng đầy thuyết phục của các cô gái Việt Nam càng thêm ý nghĩa trong bối cảnh Thể thao Việt Nam đang rất cần thêm những tấm HCV ở chặng cuối Đại hội.

Đội hình cầu mây nữ Việt Nam ra sân trong trận chung kết gồm Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly, trong khi Lê Thị Hồng Liên đóng vai trò dự bị.

Ngay từ những phút đầu tiên của set 1, Thu Trang và Khánh Ly đã nhập cuộc chủ động, mở tỉ số và liên tục duy trì thế dẫn trước. Với khả năng phối hợp ăn ý và lối chơi chắc chắn, hai tuyển thủ Việt Nam từng bước tạo khoảng cách trước đối thủ, trước khi khép lại set đấu đầu tiên với chiến thắng cách biệt 15-8.

Sang set 2, các cô gái Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận áp đảo khi lần lượt dẫn 2-0 rồi 3-1. Với lối chơi kỹ thuật, những quả phát cầu đầy uy lực cùng các pha cúp cầu, santo hiểm hóc, Thu Trang và Khánh Ly nhanh chóng nới rộng cách biệt lên 5-1 trước bộ đôi Salon Nelly Jay và Sucalit Jean Marie.

Đặc biệt, Khánh Ly có màn trình diễn ấn tượng khi gần như tất cả những cú đá tấn công của cô đều vượt qua hàng chắn của đối phương, liên tiếp mang về những điểm số đẹp mắt cho Việt Nam.

Thế trận một chiều tiếp tục được duy trì. Khoảng cách lần lượt được nới rộng lên 8-2, 11-3, 12-4 rồi 14-4. Trước sự áp đảo của các cô gái Việt Nam, Philippines không thể tạo nên cuộc lội ngược dòng.

Điểm số quyết định khép lại set 2 với chiến thắng 15-4, đồng thời ấn định thắng lợi chung cuộc 2-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Chiến thắng thuyết phục trước Philippines giúp cầu mây nữ mang về tấm HCV thứ hai cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, qua đó giải tỏa “cơn khát vàng” trong những ngày thi đấu vừa qua.

Để có mặt trong trận đấu quyết định, đội tuyển Việt Nam đã trải qua trận bán kết đầy thử thách trước Hàn Quốc. Ở set đầu tiên, Thu Trang và Khánh Ly từng để đối thủ dẫn 6-3. Trước tình thế khó khăn, Ban huấn luyện quyết định đưa Hồng Liên vào thay Khánh Ly và sự điều chỉnh lập tức tạo nên bước ngoặt.

Hồng Liên nhanh chóng bắt nhịp, phối hợp hiệu quả cùng Thu Trang. Từ thế bị dẫn 3-6, các cô gái Việt Nam ghi liền 12 điểm, ngược dòng thắng 15-6.

Sang set 2, Hàn Quốc tiếp tục gây nhiều khó khăn. Thu Trang cũng gặp vấn đề sau một tình huống nỗ lực cứu cầu và phải nhận sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Dù vậy, các tuyển thủ Việt Nam vẫn giữ được sự tập trung và bản lĩnh ở thời điểm quyết định. Hai đội giằng co đến 13-13 trước khi Việt Nam ghi liên tiếp hai điểm, thắng 15-13, qua đó khép lại trận bán kết với chiến thắng 2-0 và giành quyền vào chung kết.

Từ màn ngược dòng khó khăn trước Hàn Quốc đến chiến thắng áp đảo trước Philippines, các cô gái cầu mây Việt Nam đã giành tấm HCV quý giá, mang về niềm vui lớn cho Đoàn Thể thao Việt Nam ở chặng cuối ASIAD 20.