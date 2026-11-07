Bộ trưởng Bộ VHTTDL: Gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá cho kinh tế du lịch

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình bày Tờ trình về dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch. (Ảnh: TTXVN)

Dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch đề xuất nhiều ưu đãi đầu tư, thị thực đặc biệt và hỗ trợ mô hình kinh doanh mới, tạo động lực đưa du lịch bứt phá.

Đặc biệt, ưu đãi đầu tư theo cấp độ dự án, thí điểm thị thực linh hoạt, hỗ trợ mở đường bay mới và phát triển các tổ hợp du lịch - giải trí quy mô lớn là những chính sách đáng chú ý trong dự thảo Nghị quyết. Các đề xuất hướng tới tháo gỡ những điểm nghẽn về nguồn lực, hạ tầng, nhân lực và cơ chế kinh doanh, tạo dư địa để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới.

Trình bày Tờ trình tại Quốc hội sáng 7/11, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, dự thảo Nghị quyết đã được tiếp thu, chỉnh lý gồm 14 điều với 7 nhóm chính sách cụ thể, nhằm thể chế hóa Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Theo, Bộ trưởng, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện hồ sơ dự án Nghị quyết, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Căn cứ ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu kỹ lưỡng, nghiêm túc tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội.

Ngày 6/11/2026, Chính phủ đã gửi tới các đại biểu Quốc hội Báo cáo số 1055 về việc tiếp thu, giải trình kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và dự thảo Nghị quyết đã được chỉnh lý.

Dự thảo Nghị quyết quán triệt, cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, trong đó tập trung xây dựng các chính sách mang tính then chốt thuộc thẩm quyền của Quốc hội nhằm tháo gỡ điểm nghẽn trong phát triển du lịch; tạo cơ chế, chính sách đột phá để khơi thông và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đưa du lịch phát triển đột phá, khẳng định vị thế ngành kinh tế mũi nhọn, trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đồng thời, phát triển du lịch Việt Nam theo hướng chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao, có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế; bảo đảm nguyên tắc không lặp lại các cơ chế, chính sách đã được quy định.

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết Dự thảo Nghị quyết sau khi được tiếp thu, chỉnh lý gồm 14 điều với 7 nhóm chính sách cụ thể:

Thứ nhất, về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với dự án du lịch: Dự thảo xác định địa bàn ưu tiên theo tinh thần Nghị quyết 26, phân loại dự án theo các điều kiện tăng dần để áp dụng chính sách hỗ trợ, ưu đãi tương ứng với từng loại, gồm: dự án du lịch chất lượng cao; dự án du lịch động lực; dự án du lịch động lực mang tính chiến lược.

Cả ba loại dự án du lịch này không bao gồm các hạng mục, hợp phần kinh doanh dịch vụ casino, trò chơi điện tử có thưởng, đặt cược và kinh doanh bất động sản. Mức ưu đãi, hỗ trợ về thuế và hạ tầng được áp dụng tương tự mức quy định tại các văn bản pháp luật liên quan đối với các đối tượng khác chưa có trong dự án du lịch.

Với nguyên tắc ưu đãi chỉ áp dụng đối với các hạng mục hoạt động du lịch, các dự án du lịch cộng đồng, nông nghiệp, sinh thái, làng nghề quy mô vừa và nhỏ được hỗ trợ về hạ tầng thiết yếu, đào tạo, chuyển đổi số và xúc tiến...

Thứ hai, về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và liên kết cộng đồng trong hoạt động du lịch: Thí điểm giảm tiền thuê đất đối với phần diện tích cảnh quan, cây xanh, mặt nước, không gian sử dụng chung, không khai thác kinh doanh trực tiếp của khách sạn nghỉ dưỡng từ 4 sao trở lên; hỗ trợ doanh nghiệp mở đường bay mới, phát triển dịch vụ du lịch; khuyến khích doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú ký hợp đồng tiêu thụ dài hạn sản phẩm OCOP.

Thứ ba, về hỗ trợ, ưu đãi đối với các mô hình kinh doanh du lịch mới: Tập trung vào các mô hình có sự tham gia của cộng đồng dân cư, kinh doanh trên nền tảng số; tổ hợp du lịch - giải trí - văn hóa - thể thao; kết hợp du lịch với chăm sóc sức khỏe; ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Thứ tư, về thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình hoạt động kinh doanh du lịch: Áp dụng đối với tổ hợp biểu diễn nghệ thuật, trung tâm hòa nhạc, lễ hội, khu giải trí tích hợp quy mô lớn, với thủ tục cấp phép một lần theo quy trình rút gọn.

Thứ năm, về hỗ trợ phát triển nhân lực du lịch: Ngân sách nhà nước hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao; nhân lực chuyên sâu về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sáng tạo nội dung số, ngoại ngữ, kỹ năng nghề, quản trị du lịch; đồng thời hỗ trợ đào tạo nhân lực tại chỗ ở các bản du lịch cộng đồng.

Thứ sáu, về thị thực đặc biệt: Tạo thuận lợi trong nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú đối với khách du lịch quốc tế; mở rộng miễn thị thực song phương cho khách từ các thị trường trọng điểm; áp dụng thị thực linh hoạt, thí điểm có kiểm soát đối với người nước ngoài làm việc từ xa, khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe dài ngày; tạo thuận lợi về giấy phép lao động, thị thực tạm trú cho chuyên gia, nghệ sĩ nước ngoài làm việc tại các dự án du lịch.

Thứ bảy, về hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho phát triển du lịch: Ưu tiên bố trí vốn đầu tư cho hạ tầng thiết yếu và hạ tầng giao thông kết nối đa phương thức từ các cửa ngõ quốc tế đến các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia. Ngân sách trung ương ưu tiên bổ sung có mục tiêu cho các địa phương phát triển du lịch cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: “Dự thảo Nghị quyết cơ bản không làm phát sinh thêm nhu cầu về nhân lực, bộ máy so với hiện hành. Nguồn lực tài chính cơ bản được bảo đảm thực hiện từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.”

“Nghị quyết sau khi được Quốc hội thông qua sẽ có tác động tích cực, khơi thông các nguồn lực, tạo đột phá cho phát triển du lịch, định hình khuôn khổ pháp lý quan trọng để Chính phủ quy định cụ thể, điều chỉnh linh hoạt, kịp thời khắc phục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết 26 đã đề ra”./.