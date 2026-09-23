Bộ trưởng Bộ VHTTDL chúc mừng chiếc HCV đầu tiên của Đoàn TTVN

Nhận định bóng đá U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan, 17h30 ngày 23/9, bảng A môn bóng đá nam Asiad 20 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả Nhật Bản và Thái Lan đều đã giành vé vào tứ kết, nhưng cuộc đối đầu tại Nagoya vẫn có ý nghĩa quan trọng khi hai đội bóng sở hữu hàng công rất mạnh này cùng hướng đến ngôi đầu bảng A.