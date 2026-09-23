Bộ trưởng Bộ VHTTDL chúc mừng chiếc HCV đầu tiên của Đoàn TTVN
Chiều 22/9, ngay sau khi đội tuyển karate nữ, nội dung kata giành được tấm huy chương vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng các vận động viên, huấn luyện viên và toàn Đoàn Thể thao Việt Nam.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bo-truong-bo-vhttdl-chuc-mung-chiec-hcv-dau-tien-cua-doan-ttvn-418942.htm