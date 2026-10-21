Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch biểu dương, chúc mừng Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ vui mừng trước thành tích của đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam, đặc biệt là hai vận động viên Đỗ Thanh Hải và Lê Tiến Đạt khi xuất sắc giành huy chương vàng và huy chương bạc cùng nội dung 100m bơi ếch nam hạng thương tật SB5 vào tối 21-10; và trước đó là đô cử Lê Văn Công giành huy chương bạc ở hạng 49kg môn cử tạ vào ngày 19-10.

Đỗ Thanh Hải và Lê Tiến Đạt sau thành tích giành huy chương vàng, huy chương bạc Asian Para Games 2026. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận, biểu dương những nỗ lực bền bỉ, ý chí và nghị lực phi thường của các vận động viên Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam. Vượt qua những khó khăn, thiệt thòi trong cuộc sống, các vận động viên người khuyết tật đã kiên trì tập luyện, không ngừng vượt lên chính mình để có mặt trên đấu trường thể thao lớn nhất châu lục và giành những thành tích đáng tự hào.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, mỗi tấm huy chương mà các vận động viên giành được đều rất đáng trân trọng, bởi phía sau đó không chỉ là những tháng ngày khổ luyện, sự nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân mà còn là ý chí, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của con người Việt Nam. Thành tích của các vận động viên không chỉ mang lại niềm vui, niềm tự hào cho thể thao nước nhà mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp về nghị lực sống, niềm tin và tinh thần không khuất phục trước khó khăn, nghịch cảnh.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh cũng gửi lời động viên tới các huấn luyện viên, vận động viên và Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam, mong các thành viên giữ gìn sức khỏe, bảo đảm thể lực thi đấu tại Asian Para Games 2026 với sự tự tin và quyết tâm cao nhất. Đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, với bản lĩnh, nghị lực và tinh thần vượt khó, các vận động viên sẽ tiếp tục thi đấu thành công, mang về những thành tích đáng quý, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về con người Việt Nam giàu ý chí, kiên cường và luôn khát vọng vươn lên.

Trưởng đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 2026 Nguyễn Trọng Hổ cho biết, Herbalife đã quyết định thưởng 50 triệu đồng cho vận động viên Đỗ Thanh Hải vì thành tích giành huy chương vàng.