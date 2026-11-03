Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm rõ các giải pháp ngăn vi phạm trong đấu giá tài sản

Chiều 3/11, giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, trên cơ sở ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội, cơ quan soạn thảo đã rà soát, tiếp thu, chỉnh lý 48/64 điều của dự thảo, đồng thời sửa đổi các quy định về kỹ thuật, trình tự, thủ tục và bổ sung 2 điều. Các nội dung tiếp thu, giải trình được thể hiện trong báo cáo gửi đại biểu Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. (Ảnh: Media Quốc hội).

Một trong những vấn đề được quan tâm là các giải pháp ngăn chặn tình trạng thông đồng, dìm giá, lợi dụng đấu giá để trục lợi. Bộ trưởng cho biết, dự thảo Luật đã bổ sung, hoàn thiện các quy định về điều kiện tham gia đấu giá, trong đó yêu cầu người tham gia phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật đối với từng loại tài sản.

Đối với đấu giá quyền sử dụng đất, người tham gia phải đáp ứng điều kiện được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; không thuộc trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, tài chính. Dự thảo Luật cũng quy định chặt chẽ hơn nhằm hạn chế tình trạng các doanh nghiệp có quan hệ công ty mẹ - công ty con hoặc cùng chịu sự chi phối, điều hành đăng ký tham gia đấu giá cùng một tài sản.

Cùng với đó, dự thảo Luật nghiên cứu bổ sung các quy định kiểm soát hành vi thông đồng giữa những người tham gia đấu giá, bảo đảm việc đấu giá được thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định.

Về tiền đặt trước, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự thảo quy định mức tiền đặt trước từ 20 - 50% đối với một số trường hợp, trong đó có đấu giá quyền sử dụng đất ở của cá nhân. Quy định này nhằm nâng cao trách nhiệm của người tham gia, hạn chế tình trạng trả giá cao rồi không thực hiện nghĩa vụ tài chính, gây ảnh hưởng đến kết quả đấu giá và việc quản lý, sử dụng tài sản.

Quang cảnh phiên thảo luận chiều 3/11. (Ảnh: Media Quốc hội).

Dự thảo Luật cũng bổ sung chế tài đối với người trúng đấu giá nhưng không thực hiện nghĩa vụ theo quy định. Theo đó, trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá, không chấp nhận kết quả hoặc không thực hiện nghĩa vụ mua tài sản thì có thể bị mất tiền đặt trước và chịu mức phạt gấp đôi tiền đặt trước theo quy định của dự thảo, nhằm hạn chế tình trạng bỏ cọc, nâng cao trách nhiệm của người tham gia đấu giá.

Liên quan đến đề xuất mở rộng phạm vi áp dụng lệnh cấm tham gia đấu giá đối với người vi phạm, Bộ trưởng cho biết, cơ quan soạn thảo đã cân nhắc kỹ. Dự thảo Luật tiếp tục giới hạn phạm vi áp dụng đối với đấu giá quyền sử dụng đất và quyền khai thác khoáng sản, bởi đây là những lĩnh vực thường xảy ra tình trạng thông đồng, dìm giá, trả giá cao rồi bỏ cọc.

Theo Bộ trưởng, việc mở rộng lệnh cấm đối với tất cả các loại tài sản cần được xem xét thận trọng, tránh tác động không cần thiết đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và môi trường đầu tư. Quy định phải bảo đảm tính răn đe, ngăn ngừa vi phạm nhưng đồng thời không tạo ra những rào cản bất hợp lý đối với các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá.

Về việc tổ chức đấu giá trực tuyến, theo Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng, đây là giải pháp quan trọng nhằm tăng tính công khai, minh bạch, hạn chế sự can thiệp trực tiếp vào quá trình đấu giá. Dự thảo Luật hướng tới đẩy mạnh hình thức đấu giá trực tuyến, qua đó giảm nguy cơ thông đồng, gây sức ép hoặc tác động đến người tham gia trong quá trình trả giá.

"Các quy định sửa đổi được xây dựng theo hướng tăng trách nhiệm của người tham gia, tổ chức hành nghề đấu giá và cơ quan quản lý; đồng thời hoàn thiện cơ chế giám sát, xử lý vi phạm. Mục tiêu là bảo đảm hoạt động đấu giá tài sản được thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác tài sản", Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh.