Thay mặt lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Ban Giám đốc và đội ngũ cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Học viện nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả tổ chức vàthi hành pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ trưởng cho rằng, việc gắn kết giữa nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn có ý nghĩa quan trọng, góp phần đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật.

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Ban Giám đốc và đội ngũ cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Học viện.

Trên cơ sở những kết quả hợp tác đã đạt được, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng mong muốn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, tăng cường phối hợp với Bộ Tư pháp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu, tổng kết và phát triển lý luận, nhất là những vấn đề liên quan đến xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Hải Bình trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Chia sẻ về định hướng đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đồng chí Lê Hải Bình cho biết, Học viện đang chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường trao đổi, thảo luận, phát huy vai trò chủ động của học viên, gắn lý luận với thực tiễn. Đặc biệt, việc nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ được xác định là yêu cầu quan trọng, đáp ứng nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đồng chí Lê Hải Bình mong muốn Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Học viện trong xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật.

Trên tinh thần đó, đồng chí Lê Hải Bình mong muốn Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Học viện trong xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật. Đồng thời, khẳng định Học viện sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Bộ Tư pháp triển khai các nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hai cơ quan trong thời gian tới.