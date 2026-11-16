Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng chúc mừng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng thay mặt lãnh đạo Bộ cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các thế hệ nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng ngành Giáo dục sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, đẩy mạnh đổi mới, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó giữa hai Bộ, hai ngành, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cho rằng, ngành Tư pháp và ngành Giáo dục có sự tương đồng về sứ mệnh, cùng hướng tới mục tiêu kiến tạo và phát triển đất nước. Nếu ngành Giáo dục thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ tương lai, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao thì ngành Tư pháp tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo lập khuôn khổ pháp lý đồng bộ, chặt chẽ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Bộ trưởng, những nhiệm vụ này có mối quan hệ mật thiết, cùng góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng bày tỏ mong muốn hai Bộ, hai ngành tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, phát huy thế mạnh của mỗi bên, cùng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho rằng, trong ba đột phá chiến lược được Đảng xác định, ngành Tư pháp và ngành Giáo dục trực tiếp gắn với hai lĩnh vực then chốt là đột phá về thể chế và thực thi; đột phá về nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, lĩnh vực giáo dục và đào tạo cũng góp phần thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng. Đây là những nhiệm vụ có mối quan hệ chặt chẽ, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa hai Bộ, hai ngành.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ của Bộ Tư pháp đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian qua.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ của Bộ Tư pháp đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian qua, đặc biệt trong công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng chính sách, góp phần cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, bảo đảm các quy định được triển khai hiệu quả, thực chất trong đời sống.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn bày tỏ tin tưởng quan hệ phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục được tăng cường, ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, phát huy vai trò của mỗi ngành trong hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.