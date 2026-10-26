Bộ trưởng Bộ Tài chính và KH&CN sẽ trả lời chất vấn những vấn đề nóng nào?

Giải ngân vốn đầu tư công, quản lý thuế thương mại điện tử

Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn sẽ trực tiếp trả lời chất vấn về 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính.

Trọng tâm thứ nhất là công tác phân bổ, quản lý và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, gắn với triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Các đại biểu Quốc hội sẽ làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng chậm giải ngân, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm, nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: Vũ Hiếu

Nhóm vấn đề thứ hai tập trung vào những khó khăn, vướng mắc trong huy động, phân bổ và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và nguồn vốn đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Qua đó, làm rõ các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với công tác quản lý thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ trả lời về việc quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và các nhà cung cấp ở nước ngoài. Các giải pháp chống thất thu thuế, bảo đảm công bằng, minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế cũng là nội dung được quan tâm.

Bên cạnh đó, phiên chất vấn sẽ đề cập các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ khó khăn về vốn, chi phí sản xuất, kinh doanh, thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Tham gia trả lời chất vấn, giải trình về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài chính còn có Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp.

Chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo được đưa ra chất vấn

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân sẽ trả lời chất vấn về 3 nhóm vấn đề trọng tâm.

Trong đó, nhóm nội dung đầu tiên tập trung vào kết quả triển khai các nhiệm vụ về KH&CN, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân. Ảnh: Vũ Hiếu

Các đại biểu cũng sẽ làm rõ trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng chậm bố trí, phân bổ, giải ngân và sử dụng chưa hiệu quả nguồn lực dành cho các lĩnh vực này; đồng thời thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược, đổi mới sáng tạo và huy động nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp.

Nhóm vấn đề thứ hai liên quan đến chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Nội dung chất vấn tập trung vào việc kết nối, liên thông, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và địa phương; khắc phục tình trạng các nền tảng, hệ thống thông tin, phần mềm phân tán, thiếu đồng bộ, ảnh hưởng đến giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công.

Nhóm vấn đề thứ ba là công tác quản lý, phát triển và thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Các đại biểu sẽ chất vấn về việc hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI; đồng thời đề xuất giải pháp hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp và người dân nâng cao năng lực, kỹ năng số, khai thác hiệu quả các ứng dụng AI.

Cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực KH&CN có Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công an và Tư pháp. Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng được ủy quyền sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Theo chương trình, phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong một ngày, 12/11/2026, được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và Nhân dân theo dõi.