Bộ trưởng Bộ Tài chính: Tăng trưởng cao phải đi đôi với ổn định kinh tế vĩ mô

Quốc hội khóa XVI thảo luận ở hội trường sáng 31-10. Ảnh: Quochoi.vn

Sáng 31-10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai, các đại biểu Quốc hội khóa XVI thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 cùng các nội dung liên quan khác.

Tăng trưởng cao phải đi đôi với ổn định kinh tế vĩ mô

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, tại các phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đã có 241 lượt ý kiến đại biểu tại tổ.

Tại phiên thảo luận ở hội trường, hơn 120 đại biểu đăng ký phát biểu, trong đó 60 đại biểu đã tham gia ý kiến. Các ý kiến ghi nhận kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất nhiều giải pháp thiết thực. Bộ Tài chính sẽ tiếp thu đầy đủ để báo cáo Quốc hội.

Đề cập mục tiêu tăng trưởng, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, các đại biểu đặc biệt quan tâm đến khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian tới. Theo số liệu được Bộ trưởng nêu, tăng trưởng kinh tế 9 tháng đạt 9,1%.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tiếp thu, giải trình. Ảnh: Quochoi.vn

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, bên cạnh việc thúc đẩy tăng trưởng, yêu cầu quan trọng là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm người dân được thụ hưởng thành quả phát triển. Thời gian qua, chính sách tiền tệ được điều hành chặt chẽ, góp phần ổn định tỷ giá; đồng thời, các chính sách tài khóa, trong đó có miễn, giảm thuế, được triển khai nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10%, nhu cầu huy động nguồn lực cho nền kinh tế trong giai đoạn tới sẽ lớn hơn đáng kể so với giai đoạn trước. Theo tính toán, mức huy động nguồn lực cho tăng trưởng dự kiến tăng khoảng 2,21 lần so với giai đoạn 5 năm trước.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho rằng, cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp huy động nguồn lực, không chỉ dựa vào thị trường tín dụng mà còn phát triển các kênh huy động vốn khác, qua đó đáp ứng yêu cầu đầu tư cho tăng trưởng.

Cùng với đó là tiếp tục triển khai các giải pháp huy động nguồn lực, tránh phụ thuộc quá lớn vào thị trường tín dụng. Chính phủ đã ban hành và triển khai các chính sách phát triển tín dụng; tuy nhiên, cùng với nguồn vốn ngân hàng, cần phát huy các kênh huy động vốn khác để đáp ứng nhu cầu đầu tư ngày càng lớn của nền kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tiếp thu, giải trình. Ảnh: Quochoi.vn

Đặc biệt, việc phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ có ý nghĩa quan trọng. Chính sách tài khóa tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ thông qua các giải pháp miễn, giảm thuế và điều hành giá; chính sách tiền tệ hướng tới ổn định tỷ giá, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn.

Điều hành chính sách tiền tệ theo mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô

Giải trình trước Quốc hội về các vấn đề liên quan đến hoạt động ngân hàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn khẳng định, ngành Ngân hàng tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tỷ giá và hỗ trợ tăng trưởng.

Đề cập một số chỉ số được các chuyên gia và đại biểu quan tâm như tỷ lệ dư nợ tín dụng trên GDP, tình trạng sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn, Thống đốc Phạm Đức Ấn cho rằng, cần nhìn nhận trong điều kiện đặc thù của Việt Nam.

Theo Thống đốc, khoảng 80% tổng tiền gửi trong hệ thống ngân hàng là tiền gửi ngắn hạn. Tuy nhiên, phần lớn tiền gửi cá nhân dù được xác định là ngắn hạn vẫn có tính ổn định nhất định trong thực tế. Người dân thường duy trì tiền gửi, quay vòng các khoản tiền tại ngân hàng. Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại có khả năng huy động vốn và phân bổ nguồn vốn cho vay theo quy định.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn phát biểu tiếp thu, giải trình. Ảnh: Quochoi.vn

Thống đốc cho rằng, việc người dân gửi tiền nhiều vào hệ thống ngân hàng cũng phản ánh niềm tin đối với kênh huy động vốn này. Khi thị trường vốn phát triển, có thêm các kênh đầu tư an toàn, hấp dẫn, cơ cấu dòng tiền và lựa chọn đầu tư của người dân sẽ có sự thay đổi.

Theo Thống đốc, việc điều hành chính sách tiền tệ cần bảo đảm sự cân bằng giữa các mục tiêu, phù hợp với diễn biến thực tế của nền kinh tế, không thể áp dụng một công thức cố định.

Đối với các công cụ điều hành như tái cấp vốn và hỗ trợ thanh khoản qua thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai để hỗ trợ hệ thống tín dụng. Thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai chương trình tái cấp vốn phục vụ cho vay nhà ở xã hội.

Đối với tín dụng bất động sản, Ngân hàng Nhà nước kiểm soát nhằm bảo đảm an toàn hệ thống. Theo số liệu được Thống đốc nêu, tăng trưởng tín dụng bất động sản hiện ở mức khoảng 9,984%, thấp hơn mức tăng trưởng tín dụng chung. Trong tổng dư nợ khoảng 77,44% nguồn vốn được dành cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Về khó khăn trong tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thống đốc Phạm Đức Ấn cho rằng, vấn đề không chỉ nằm ở phía ngân hàng mà còn xuất phát từ những hạn chế nội tại của doanh nghiệp.

Thống đốc nhấn mạnh, doanh nghiệp cần minh bạch hoạt động tài chính, khắc phục tình trạng sử dụng các bộ báo cáo tài chính khác nhau cho mục đích kê khai thuế và vay vốn ngân hàng. Khi thông tin tài chính được công khai, minh bạch, các tổ chức tín dụng sẽ có cơ sở đánh giá chính xác hơn tình hình hoạt động, "sức khỏe" tài chính và khả năng trả nợ của doanh nghiệp, từ đó xem xét cấp tín dụng phù hợp.

Theo Thống đốc, về cơ bản, các tổ chức tín dụng đã cấp tín dụng cho khoảng 98% doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, để tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận vốn, bản thân doanh nghiệp phải chủ động nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động và khả năng chứng minh tính khả thi, an toàn của phương án vay vốn.

Ngân hàng Nhà nước sẽ khuyến khích các tổ chức tín dụng tiếp tục cải thiện quy trình, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận vốn, đồng thời hoàn thiện cơ sở pháp lý nhằm giúp ngân hàng yên tâm hơn trong quá trình thẩm định, cho vay và thu hồi nợ.