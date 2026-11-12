Bộ trưởng Bộ Tài chính nói về việc người dân bị lợi dụng để lập doanh nghiệp giả
Sáng 12-11, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Phiên chất vấn trong lĩnh vực tài chính tập trung vào 4 nhóm vấn đề. Trong đó, nhóm vấn đề quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và nhà cung cấp ở nước ngoài; giải pháp chống thất thu thuế, bảo đảm công bằng, minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế được nhiều đại biểu quan tâm chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/bo-truong-bo-tai-chinh-noi-ve-viec-nguoi-dan-bi-loi-dung-de-lap-doanh-nghiep-gia-post881385.html