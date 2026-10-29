Bộ trưởng Bộ Tài chính nói về việc 'doanh nghiệp gia nhập thị trường dễ, rút lui khó'

Chiều 29/10, sau khi lắng nghe 30 ý kiến thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có 10 phút để phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu chiều 29/10. Ảnh: Media Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra để tiếp thu tối đa, giải trình thấu đáo các ý kiến của đại biểu. Ông bày tỏ mong muốn dự án Luật trình lần này sớm đi vào cuộc sống, có tác dụng thúc đẩy DNNVV phát triển theo đúng tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 198/2025 của Quốc hội về phát triển kinh tế tư nhân.

Về tiêu chí xác định DNNVV, Luật hiện hành đang quy định mức bình quân là 200 lao động, tổng nguồn vốn 100 tỷ đồng và tổng doanh thu 300 tỷ đồng.

Việc nâng mức doanh thu lên 400 tỷ đồng và tổng vốn lên 150 tỷ đồng, theo Bộ trưởng là dựa trên mức độ phát triển GDP từ mốc 2017 đến nay là gần 10 năm, tốc độ tăng trưởng quy mô kinh tế đã tăng khoảng 80%. Ngoài ra, tiêu chí này cũng để phù hợp với thông lệ quốc tế.

Về các nhóm chính sách hỗ trợ, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết dự thảo thiết kế 11 chính sách hỗ trợ chung (tương ứng 11 điều) và 4 chính sách hỗ trợ trọng tâm.

Trước việc một số đại biểu đặt vấn đề là nên hỗ trợ 3 năm kể từ khi có thu nhập hay từ khi cấp giấy phép, theo Bộ trưởng, dự thảo Luật đang thể hiện việc hỗ trợ kể từ khi doanh nghiệp có giấy phép hoạt động.

Về mặt bằng sản xuất, nhiều đại biểu đánh giá cao chính sách đang áp dụng. Bộ trưởng cho rằng, trước đây Nghị quyết 18 cho phép các địa phương hỗ trợ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp giải quyết mặt bằng. Đến dự thảo Luật này, cho phép HĐND cấp tỉnh giao đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp để cho doanh nghiệp thuê.

Về việc rút lui khỏi thị trường, nhiều đại biểu quan tâm đến việc "gia nhập thị trường dễ nhưng rút lui khó".

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, một trong những tiêu chí khó khăn nhất là các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế. Tổng cục Thuế cho biết hiện còn 2,8 triệu mã số thuế chưa đóng ở trạng thái 03 và 06 (03: đã dừng kinh doanh; 06: không hoạt động tại địa điểm đăng ký).

Vẫn theo Bộ trưởng, trong 8 tháng đầu năm 2026 đã đóng được gần 600.000 mã số thuế. Sắp tới, để xử lý triệt để 2,8 triệu mã số thuế này (trong đó có 1,2 triệu của doanh nghiệp và chi nhánh doanh nghiệp), cần có chính sách đặc thù và phải báo cáo Quốc hội như xóa tiền thuế môn bài, tiền phạt chậm nộp.

Ông dẫn ví dụ một doanh nghiệp đã dừng hoạt động cách đây 10 năm (từ năm 2016) và không hoạt động gì phát sinh, nếu giờ muốn đóng mã số thuế thì ít nhất phải nộp tiền thuế và tiền phạt là hơn 60 triệu đồng.

"Còn khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính, thủ tục giải thể/đóng mã số thuế sẽ được giải quyết chỉ trong vòng 12 giờ", Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nói.