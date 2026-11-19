Phát biểu tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn ghi nhận sự gắn bó lâu dài và những đóng góp của Ngân hàng Trung Quốc tại Việt Nam thông qua việc cung cấp dịch vụ tài chính, hỗ trợ hoạt động thương mại, đầu tư giữa hai nước, trong đó có việc tham gia tài trợ một số dự án ngành điện thông qua các khoản vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Trung Quốc Cát Hải Giao.

Hai bên trao đổi về nhu cầu vốn cho các dự án lớn tại Việt Nam và khả năng huy động vốn của Chính phủ trên thị trường quốc tế. Ngân hàng Trung Quốc giới thiệu một số phương án huy động vốn bằng đồng nhân dân tệ thông qua phát hành trái phiếu Panda tại thị trường Trung Quốc đại lục và trái phiếu Dim Sum tại thị trường Hồng Kông, làm cơ sở để phía Việt Nam tham khảo, nghiên cứu tính khả thi.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Trung Quốc Cát Hải Giao bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, năng lượng, công trình công cộng đô thị, logistics và chuyển đổi xanh. Chủ tịch giới thiệu khả năng Ngân hàng Trung Quốc cung cấp các khoản vay trung, dài hạn cho dự án, đặc biệt là vay hợp vốn do Ngân hàng giữ vai trò đầu mối.

Quang cảnh cuộc làm việc.

Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Trung Quốc cũng giới thiệu một số giải pháp tài chính do Ngân hàng thiết kế để phù hợp với đặc điểm từng loại dự án, trên cơ sở phát huy mạng lưới khách hàng và đối tác quốc tế và năng lực cung cấp dịch vụ tài chính của Ngân hàng.

Về định hướng hợp tác trong thời gian tới, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị Ngân hàng Trung Quốc nghiên cứu các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam, tiếp tục chia sẻ thông tin thị trường, kinh nghiệm quản lý rủi ro và các giải pháp huy động vốn phù hợp. Bộ trưởng cũng ghi nhận định hướng mở rộng hoạt động của Ngân hàng Trung Quốc tại Việt Nam, trong đó có việc nghiên cứu chuyển đổi chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh thành ngân hàng con.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Trung Quốc Cát Hải Giao cùng các thành viên hai bên chụp hình lưu niệm.

Buổi làm việc là dịp để hai bên cùng trao đổi cụ thể hơn về các kênh huy động vốn và nhu cầu vốn cho nền kinh tế nói chung và các dự án đầu tư phát triển nói riêng, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam, nâng tầm quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước tương xứng với quan hệ chính trị, ngoại giao, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cùng thống nhất cao trong cuộc gặp tại kỳ họp APEC năm 2026./.