Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa 18 đã hoàn thành toàn bộ chương trình, thống nhất cao các nội dung trình hội nghị. Kết quả này thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất và quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Thành phố trong hoàn thành các mục tiêu năm 2026, tạo đà bứt phá trong năm 2027, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ Thành phố.