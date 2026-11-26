Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn gửi thư chúc mừng kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 - 28/11/2026), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn gửi thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Chứng khoán. Báo Tài chính - Đầu tư trân trọng đăng tải toàn văn thư chúc mừng của Bộ trưởng.
Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/bo-truong-bo-tai-chinh-ngo-van-tuan-gui-thu-chuc-mung-ky-niem-30-nam-ngay-truyen-thong-nganh-chung-khoan-viet-nam-207576.html