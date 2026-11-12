Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn: Giải ngân vốn đầu tư công vẫn yếu ở khâu tổ chức thực hiện

Phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công của năm 2026

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, hiện nay, các thủ tục giải ngân vốn đầu tư công đã được cải tiến rất nhiều và sắp tới sẽ tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính. Để một công trình dự án đầu tư công triển khai phải qua 5 khâu. Khâu đầu tiên là lựa chọn và đề xuất vốn. Khâu thứ hai là quyết định chủ trương đầu tư. Khâu thứ ba là quyết định đầu tư và phân bổ vốn. Khâu thứ tư là tổ chức triển khai thực hiện; cuối cùng là thanh quyết toán và đưa vào sử dụng. Theo Bộ trưởng, qua theo dõi công tác quản lý, yếu kém nhất vẫn ở khâu tổ chức thực hiện, đặc biệt là khâu chuẩn bị dự án.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội. Ảnh: TRỌNG HẢI

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 có nhiều tiến bộ so với năm ngoái. Đến hết tháng 10-2026 đã giải ngân được khoảng 74% và phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công của năm 2026. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Bộ trưởng nhấn mạnh, giải ngân đầu tư công năm 2026 sẽ đạt mục tiêu đề ra.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công cho chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, tiến độ giải ngân còn chậm, tuy nhiên, đây là năm đầu tiên triển khai chương trình mục tiêu quốc gia hợp nhất. Trong khi đó, chương trình mục tiêu quốc gia được đánh giá trong 5 năm. Bộ trưởng đánh giá, với tinh thần quyết liệt, chuẩn bị kỹ cho năm 2026, sang năm 2027, tiến độ giải ngân của chương trình mục tiêu quốc gia sẽ đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Vẫn còn tình trạng bán thầu, giao lại thầu

Liên quan đến vấn đề lựa chọn nhà thầu, tham gia trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, vẫn còn một số địa phương giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Nguyên nhân chủ yếu là vấn đề giải phóng mặt bằng, biến động giá, thiếu nguồn vật liệu, thiếu nhân lực, công bố chỉ số giá của các địa phương chưa kịp thời, ảnh hưởng thời tiết... Bên cạnh đó, Bộ trưởng nhấn mạnh, còn có trách nhiệm của các chủ đầu tư dự án về quản lý, tổ chức thực hiện, năng lực điều hành.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tham gia trả lời tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: TRỌNG HẢI

Đối với vấn đề lựa chọn nhà thầu, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, thực hiện theo Luật Đấu thầu, quy trình rất chặt chẽ khi xét duyệt nhà thầu về năng lực tài chính, năng lực trang thiết bị, máy móc, thi công, nhân lực… Tuy nhiên, trong liên danh nhà thầu trúng thầu dự án vẫn có nhà thầu năng lực không bảo đảm vì vậy mà có hiện tượng bán thầu, tức là giao lại cho nhà thầu phụ.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, trách nhiệm trong vấn đề này thuộc về đơn vị thi công và phải xử lý theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, có trách nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý tiến độ, chất lượng dự án. Những vấn đề bất cập này đã được xem xét trong quá trình sửa đổi Luật Đấu thầu, thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ cùng các bộ, ngành tham gia xây dựng nghị định hướng dẫn thi hành luật, bảo đảm chặt chẽ, khách quan về quản lý đấu thầu.