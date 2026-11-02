Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu lý do tiếp tục sửa đổi Luật Đầu tư

Khơi thông nguồn lực để đạt mục tiêu tăng trưởng

Giải trình trước Quốc hội ngày 2/11 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính thông tin, việc sửa luật lần này nhằm tháo gỡ vướng mắc, thu hút và khơi thông nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Cơ quan soạn thảo cam kết tiếp thu đầy đủ ý kiến đại biểu để hoàn thiện dự án luật.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình, nêu lý do tiếp tục sửa đổi Luật Đầu tư sáng 2/11 tại hội trường.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, dự án luật nhận được sự quan tâm lớn của Quốc hội. Thay mặt cơ quan soạn thảo, Bộ trưởng cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và đánh giá cao sự đồng hành của đại biểu nhằm bảo đảm tính khả thi của dự án luật.

Trả lời băn khoăn của nhiều đại biểu: Tại sao Luật Đầu tư lại sửa đổi, bổ sung nhiều lần như thế? Bộ trưởng Bộ Tài chính lý giải, các lần sửa trước chủ yếu tập trung cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh. Lần này, việc sửa đổi tập trung vào một mục tiêu duy nhất: Tháo gỡ vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút nguồn vốn và khơi thông nguồn lực để đạt được mục tiêu tăng trưởng trong thời kỳ mới.

Trong bối cảnh hiện nay, đòi hỏi đất nước phải đạt mức tăng trưởng 2 chữ số và muốn đặt tăng trưởng như vậy thì tổng vốn đầu tư toàn xã hội phải tăng khoảng 2,21 lần so với giai đoạn 2021 - 2025. Riêng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), mức giải ngân bình quân/năm cần đạt 30 - 40 tỷ USD mỗi năm, gấp 6 - 7 lần giai đoạn trước.

Bên cạnh đó, việc sửa đổi, kịp thời thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, trực tiếp là Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai; Nghị quyết số 27-NQ/TW về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia

Yêu cầu đặc biệt quan trọng khác theo Bộ trưởng Bộ Tài chính là mức độ cạnh tranh thu hút đầu tư đang diễn ra khốc liệt giữa các quốc gia trong khu vực và trên thế giới như: sáng kiến phát triển ngành bán dẫn; điện tử, máy tính, điện thoại, chip bán dẫn và chuyển đổi số… đòi hỏi Việt Nam phải có chính sách đột phá. “Để cạnh tranh và thu hút nguồn vốn này, Việt Nam phải cải thiện môi trường đầu tư và đưa ra chính sách ưu đãi vượt trội”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Hỗ trợ đầu tư gắn với kết quả, có thể lượng hóa

Về chính sách ưu đãi, dự án luật quy định rõ ưu đãi đầu tư đặc biệt, tập trung vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên như: đổi mới sáng tạo, chuyển giao khoa học - công nghệ, chuyển đổi số. Theo Bộ trưởng, chính sách hướng tới nâng cao chất lượng dòng vốn FDI, gắn với sản xuất trong nước, với tiêu chí phải có sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định, cơ quan soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự án luật.

"Bên cạnh ưu đãi theo quy mô, thời gian và lĩnh vực, dự án luật nhấn mạnh cơ chế kiểm tra, giám sát dựa trên kết quả đánh giá. Cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu tối đa để việc hỗ trợ đầu tư gắn với kết quả, thời hạn cụ thể, có thể lượng hóa". Bộ trưởng cho hay.

Đồng tình với ý kiến của đại biểu, Bộ trưởng cho rằng, cần quy định điều kiện rút ưu đãi khi nhà đầu tư không đáp ứng cam kết, nhằm giảm thiểu khiếu kiện, bởi tranh chấp đầu tư quốc tế rất phức tạp.

Theo Bộ trưởng, đã đến lúc cần xem xét lại phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Luật Đầu tư, phân định rõ điều kiện đầu tư kinh doanh với điều kiện tiếp cận, gia nhập thị trường, để luật phù hợp với các luật khác và bảo đảm ổn định lâu dài.

Về Quỹ đầu tư quốc gia, được triển khai trên cơ sở Nghị quyết 110/2023/QH15 và Luật Đầu tư sửa đổi, Bộ trưởng thông tin, hằng năm, kinh phí bổ sung cho quỹ được lập dự toán theo quy định về quản lý ngân sách.

Theo Bộ trưởng, Chính phủ sẽ quyết định, địa phương quyết định mức hỗ trợ trực tiếp, cơ quan quản lý quỹ cấp phát kinh phí. Để quản lý chặt chẽ, Bộ Tài chính yêu cầu, dự án luật quy định Kiểm toán Nhà nước kiểm toán hằng năm và định kỳ thanh tra hoạt động của quỹ, bảo đảm thực chất, hiệu quả, đúng quy trình.

Về điều kiện tiếp cận thị trường, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu các ý kiến đại biểu. Với nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ sẽ tổng hợp, báo cáo Quốc hội sửa đổi, bổ sung theo trình tự rút gọn để bảo đảm thời gian thực hiện tốt nhất.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định, cơ quan soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, thông qua.