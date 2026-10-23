Bộ trưởng Bộ Tài chính làm rõ các chính sách miễn, giảm thuế

Chiều 23/10, tiếp tục Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Tổ 5 (Đoàn đại Biểu Quốc hội TP. Quảng Ninh, Cao Bằng và TP. Đà Nẵng) thảo luận các dự án luật, trong đó có dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn (Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Quảng Ninh) đã phát biểu, làm rõ nhiều nội dung về chính sách thuế các đại biểu nêu.

Đề nghị nghiên cứu lại mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Thảo luận tại tổ liên quan đến thuế, đại biểu Tạ Văn Hạ (Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng) cho rằng, nguyên tắc của thuế là đánh vào lợi nhuận. Trong khi đó, hộ kinh doanh đang nộp thuế theo doanh thu và chưa được trừ chi phí thuê nhà, điện, nước, tiền công. Đại biểu cũng đề nghị nghiên cứu lại mức giảm trừ gia cảnh 6,2 triệu đồng cho mỗi người phụ thuộc, vì mức này chưa sát chi phí nuôi con, chăm sóc người già hiện nay.

Đại biểu Tạ Văn Hạ (Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng) phát biểu.

Thống nhất với ý kiến đại biểu, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhắc lại bản chất của thuế: khoản đóng góp bắt buộc của tổ chức, cá nhân để phục vụ hoạt động của bộ máy Nhà nước và không hoàn trả trực tiếp. Vì vậy, chính sách thuế phải bảo đảm đơn giản, hiệu quả, dễ thực hiện, dễ kiểm tra và dễ giám sát.

Theo Bộ trưởng, ngành Thuế hiện quản lý theo nguyên tắc tự khai, tự nộp và hậu kiểm. Với chuyển đổi số, nhiều nước đã chuyển sang cơ chế cơ quan Thuế ấn định thuế. Cơ chế này dựa trên việc kết nối dữ liệu của người nộp thuế, kiểm soát mọi giao dịch phát sinh và tính thuế theo từng ngày, từng giờ. Bộ trưởng nhấn mạnh xu hướng là phải tiến tới như vậy.

Miễn thuế suất ăn: phân bổ theo tỷ lệ doanh thu

Liên quan đến sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, dự thảo Luật bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Theo tính toán của Chính phủ, số giảm thu ngân sách tối đa khoảng 328 tỷ đồng mỗi năm.

Băn khoăn lớn của đại biểu tập trung ở cách xác định phần thu nhập được miễn. Đại biểu Vương Quốc Thắng cho rằng, nhiều doanh nghiệp vừa cung cấp suất ăn cho trường học, bệnh viện, vừa phục vụ khách hàng khác, dùng chung nhân công, nhà xưởng, phương tiện. Vì vậy, cần quy định rõ phương pháp tính để tránh mỗi nơi hiểu một cách.

Còn đại biểu Nguyễn Hải Long (Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng) tán thành miễn thuế vì cách làm gọn. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị chỉ áp dụng với đơn vị bảo đảm an toàn thực phẩm, không áp dụng cho hoạt động căng tin, bán lẻ trong khuôn viên trường học, bệnh viện.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn (Đoàn đạo biểu Quốc hội TP. Quảng Ninh).

Giải trình nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, yêu cầu quan trọng nhất đối với bữa ăn của học sinh, người bệnh là giá cả hợp lý, đủ dinh dưỡng và an toàn. Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bộ Tài chính được giao nghiên cứu phương án miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ cung cấp suất ăn cho trường học, bệnh viện. Mục tiêu của phương án là giảm gánh nặng cho học sinh, sinh viên, người bệnh và người nhà người bệnh.

Bộ trưởng khẳng định, phương án miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thu được từ việc cung cấp suất ăn cho trường học, bệnh viện hoàn toàn làm được. Theo chuẩn mực kế toán giá thành, chi phí biến đổi và chi phí cố định của mỗi suất ăn đều tính và phân bổ được. Tuy nhiên, tính chính xác đến từng suất ăn sẽ đẩy chi phí quản lý lên cao, trái với yêu cầu hiệu quả của thuế.

Vì vậy, Bộ Tài chính tính phương án xác định thu nhập được miễn trên cơ sở kê khai của đơn vị, phân bổ theo tỷ lệ doanh thu.

Tại phiên thảo luận Tổ 5, các đại biểu Quốc hội TP. Quảng Ninh đã tham gia góp ý vào Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi). Các ý kiến tập trung làm rõ định hướng thiết kế chính sách thuế gắn với bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; đồng thời, đề xuất giải pháp nâng cao tính chủ động cho địa phương trong điều hành ngân sách, hoàn thiện cơ chế phân cấp, quy định đấu thầu y tế bảo đảm chặt chẽ, khả thi.