Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ đầu tư. Ảnh: Đức Thanh.

Ngày 20/11/2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 2291/QĐ-TTg về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ đầu tư.

Theo quyết định, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng.

Các thành viên gồm ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Mạnh Khương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương và ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/11/2026, thay thế danh sách thành viên Hội đồng tại Điều 1 Quyết định số 1511/QĐ-TTg ngày 11/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quy định hiện hành, Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ đầu tư có nhiệm vụ quyết định chiến lược, kế hoạch hoạt động 5 năm và hằng năm của Quỹ; ban hành quy chế hoạt động, phê duyệt kế hoạch tài chính và quản lý, sử dụng nguồn lực của Quỹ theo quy định pháp luật.

Hội đồng cũng có trách nhiệm báo cáo Chính phủ xem xét, phê duyệt tổng mức hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp, căn cứ định hướng phát triển kinh tế - xã hội, chính sách thu hút đầu tư và khả năng cân đối ngân sách nhà nước từng năm.

Trên cơ sở tổng mức được phê duyệt, Hội đồng giao kế hoạch hỗ trợ chi phí cho từng địa phương, đồng thời giám sát việc triển khai, kiểm soát chi và quyết toán nguồn kinh phí.

Ngoài ra, Hội đồng có thẩm quyền ban hành quyết định hỗ trợ đầu tư đối với doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động và doanh nghiệp thuộc diện được hỗ trợ chi phí đầu tư ban đầu theo Nghị định số 182/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ.

Quỹ Hỗ trợ đầu tư hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, không vì mục tiêu bảo toàn nguồn tài chính. Việc quản lý và sử dụng Quỹ được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 182/2024/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan.