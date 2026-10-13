Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi thư chúc mừng doanh nhân Việt Nam
Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn gửi thư chúc mừng tới đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
Sáng 13/10, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, thay mặt Bộ Tài chính gửi thư chúc mừng tới đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.
Nguồn Doanh nhân & Công lý: https://doanhnhan.congly.vn/bo-truong-bo-tai-chinh-gui-thu-chuc-mung-doanh-nhan-viet-nam.html