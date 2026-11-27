Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi gắm kỳ vọng vào ngành Chứng khoán.

30 năm xây dựng kênh dẫn vốn cho nền kinh tế

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã gửi thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành, bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp, nỗ lực và thành quả mà ngành Chứng khoán đã đạt được trong suốt ba thập kỷ xây dựng và phát triển. Đây cũng là dịp để nhìn lại hành trình trưởng thành của thị trường chứng khoán Việt Nam, từ những ngày đầu thành lập với nhiều khó khăn, thách thức đến khi từng bước khẳng định vị trí trong hệ thống tài chính quốc gia, trở thành kênh huy động vốn quan trọng, đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế đất nước.

Trong thư chúc mừng đề ngày 18/11/2026, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, cùng với tiến trình đổi mới và phát triển kinh tế đất nước, ngành Chứng khoán Việt Nam đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh. Thị trường chứng khoán góp phần đa dạng hóa các nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, thúc đẩy quản trị công ty, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của nền kinh tế. Những thành quả đó là kết tinh của sự nỗ lực, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm của nhiều thế hệ cán bộ ngành Chứng khoán, cùng sự đồng hành, đóng góp tích cực của các thành viên thị trường, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp quý báu của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đối với sự nghiệp phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam. Trải qua 30 năm, thị trường chứng khoán ngày càng thể hiện vai trò trong việc kết nối nguồn vốn đầu tư với nhu cầu phát triển của doanh nghiệp, tạo thêm cơ hội để người dân tham gia các hoạt động đầu tư tài chính, đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm công bố thông tin và chất lượng quản trị.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng chuyển đổi số, việc hiện đại hóa thị trường chứng khoán cũng đặt ra những yêu cầu mới về hạ tầng công nghệ, khả năng xử lý dữ liệu, chất lượng dịch vụ tài chính và năng lực giám sát thị trường. Đây là những yếu tố quan trọng để xây dựng một môi trường đầu tư thuận lợi, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và nâng cao khả năng cạnh tranh của thị trường vốn Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi gắm kỳ vọng vào ngành Chứng khoán.

"Khát vọng vươn tầm quốc tế"

Dấu mốc 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam càng trở nên ý nghĩa khi năm 2026 ghi nhận những chuyển biến quan trọng trong quá trình hội nhập của thị trường tài chính quốc gia. Trong thư chúc mừng, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề cập đến việc cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam được chính thức lựa chọn đưa vào rổ chỉ số toàn cầu của FTSE Russell, tổ chức cung cấp chỉ số thị trường tài chính quốc tế. Theo Bộ trưởng, dấu mốc này mở ra cơ hội để Việt Nam thu hút mạnh mẽ hơn các dòng vốn đầu tư quốc tế và nâng cao vị thế trên thị trường tài chính toàn cầu.

Việc tham gia sâu hơn vào hệ thống chỉ số chứng khoán quốc tế mở ra triển vọng tiếp cận nguồn vốn từ các quỹ đầu tư nước ngoài, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng hàng hóa trên thị trường, tính minh bạch của doanh nghiệp và hiệu quả vận hành của hệ thống giao dịch. Đối với doanh nghiệp niêm yết, đây là cơ hội nâng cao hình ảnh, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn và từng bước tiệm cận các chuẩn mực quản trị quốc tế. Đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng khoán, yêu cầu hiện đại hóa công nghệ, bảo mật thông tin và nâng cao chất lượng phục vụ nhà đầu tư cũng trở nên cấp thiết hơn.

Bên cạnh những cơ hội mới, Bộ trưởng Bộ Tài chính lưu ý quá trình hội nhập sâu rộng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý, giám sát và tổ chức vận hành thị trường. Trong giai đoạn tiếp theo, toàn ngành cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực thực thi công vụ, chủ động tham mưu, triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách, góp phần xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam an toàn, lành mạnh, chuyên nghiệp, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế và ngày càng khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế đất nước.

Bước sang thập kỷ phát triển mới, việc kết hợp giữa hoàn thiện thể chế, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ và nâng cao chất lượng quản trị thị trường sẽ là những nền tảng quan trọng để ngành Chứng khoán phát huy những thành quả đã đạt được. Các giải pháp ứng dụng công nghệ trong quản lý, phân tích dữ liệu, giám sát giao dịch và bảo vệ nhà đầu tư cũng mở ra nhiều dư địa để nâng cao hiệu quả vận hành, xây dựng một thị trường vốn minh bạch, bền vững và có khả năng thích ứng với những thay đổi của nền kinh tế số.

Khép lại thư chúc mừng, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng gia đình, đồng thời gửi gắm niềm tin: “Chúc ngành Chứng khoán Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, vững bước và đạt được nhiều thành tựu mới!”.

Ba mươi năm xây dựng và trưởng thành là hành trình đáng tự hào của ngành Chứng khoán Việt Nam, đồng thời là nền tảng để toàn ngành bước vào chặng đường phát triển mới với tâm thế tự tin, khát vọng đổi mới và quyết tâm nâng cao vị thế của thị trường tài chính Việt Nam trên trường quốc tế.