Bộ trưởng Bộ Tài chính: GDP quý 4 cần tăng 12,5%, tăng trưởng 2 con số vẫn là thách thức

Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ diễn ra sáng 3/10, trình bày về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, quý 3 và9 tháng năm 2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho hay, tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đã đạt nhiều kết quả tích cực, tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định.

Cụ thể, tăng trưởng GDP quý 3 ước tăng 9,95%, 9 tháng GDP tăng 9,01%. Trong đó: Nông, lâm, thủy sản tăng 4,02%, bám sát kịch bản cả năm; công nghiệp - xây dựng tăng 11,21%, cao nhất từ năm 2015 đến nay. Dịch vụ tăng 8,69%, chỉ thấp hơn cùng kỳ năm 2022 (11,37%).

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhận định việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số vẫn là thách thức lớn, 9 tháng vẫn thấp hơn 1% mục tiêu cả năm. Quý 4 cần tăng 12,5% và hiện có 24/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu cả năm, tạo áp lực lớn lên quý cuối năm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng chỉ rõ, tiêu dùng 9 tháng chưa đột phá; đầu tư của một số doanh nghiệp nhà nước lớn còn chậm; về đầu tư công, còn 7 bộ, cơ quan có tỉ lệ giải ngân dưới 15% và chưa giải ngân; các dự án vẫn gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, nguồn cung, giá vật liệu, nhân công ở mức cao; cán cân thương mại 9 tháng vẫn nhập siêu 19,42 tỷ USD; đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn; thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, khó lường…

Trước tình hình đó, Bộ Tài chính chính trình Chính phủ ban hành Nghị định giảm 30% số thuế phải nộp đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm; Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương xác định quy mô, thời hạn, nguồn hoàn trả khoản tạm ứng ngân sách nhà nước cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; Chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công chính thức từ kỳ tháng 10, làm căn cứ điều chuyển vốn và bố trí kế hoạch vốn năm 2027.

Các bộ, cơ quan, địa phương phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công; kiên quyết điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án có nhu cầu; đẩy nhanh thu hồi tạm ứng; Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên.

Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa, cân bằng giữa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng; điều hành tăng trưởng tín dụng khoảng 15%, hướng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng; tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa; kiểm soát chặt tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; đẩy nhanh xử lý nợ xấu.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính có phương pháp sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu phù hợp; Bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu; triệt để tiết kiệm điện, năng lượng. Các bộ, địa phương đánh giá kỹ việc điều chỉnh giá các mặt hàng do nhà nước quản lý; bảo đảm cân đối cung, cầu hàng hóa dịp cuối năm; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, tiêu dùng, Bộ Công Thương, các bộ, địa phương kiểm soát chặt xuất xứ hàng hóa; hỗ trợ doanh nghiệp dệt may, da giày, gỗ duy trì đơn hàng, đa dạng hóa thị trường, tận dụng các FTA. Đồng thời, phát triển mạnh thị trường trong nước, khai thác hiệu quả mùa tiêu dùng cuối năm gắn với bình ổn giá.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương phấn đấu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2026 đạt trên 74 tỷ USD; xử lý nhanh vướng mắc về mã số vùng trồng, vùng nuôi, truy xuất nguồn gốc; phấn đấu tháo gỡ dứt điểm thẻ vàng IUU đối với thủy sản trong năm 2026.

Các Tập đoàn, Tổng công ty quyết liệt hoàn thành mục tiêu tăng trưởng sản xuất kinh doanh năm 2026. Các cơ quan đại diện chủ sở hữu tăng cường theo dõi, quản lý hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, kịp thời tham mưu, xử lý khó khăn của doanh nghiệp.

Về thúc đẩy đầu tư, xây dựng, Bộ Xây dựng và các địa phương tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng các tuyến cao tốc trọng điểm trong tháng 10/2026; Tập trung thi công các dự án/dự án thành phần hiện có tỷ lệ giải ngân thấp; Ưu tiên điều phối nguồn cung cát, đá cho dự án trọng điểm, đẩy nhanh việc cấp phép, khai thác các mỏ vật liệu mới; làm tốt quản lý nguồn cung, giá cả nguyên vật liệu; Phấn đấu hoàn thành khoảng 97,3 nghìn căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê năm 2026…