Bộ trưởng Bộ Tài chính: Dự kiến miễn hơn 2.000 tỷ đồng thuế/năm cho các cơ sở giáo dục

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

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Sáng 6/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Làm rõ chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục công lập và tư thục hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, việc xác định cơ sở giáo dục tư thục có hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận hay không đã được quy định trong Luật Giáo dục. Cơ quan thuế căn cứ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận kinh doanh và xác định của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện chính sách miễn thuế.

Với dự kiến miễn thuế hơn 2.000 tỷ đồng mỗi năm, Bộ trưởng nhấn mạnh đây là chính sách thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục, lĩnh vực được xác định là quốc sách hàng đầu.

Đối với chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục và y tế, Bộ trưởng cho biết, các khoản thu nhập được hưởng ưu đãi phải được hạch toán riêng theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Liên quan đến ý kiến về chi phí tuân thủ, Bộ trưởng cho biết dự thảo cho phép doanh nghiệp lựa chọn hai phương pháp tính thuế: tính trên thu nhập (doanh thu trừ chi phí) hoặc tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu. Phương pháp tính theo tỷ lệ doanh thu đơn giản hơn, hiện áp dụng với doanh nghiệp có doanh thu dưới 3 tỷ đồng và dự kiến nâng ngưỡng lên 10 tỷ đồng. Theo Bộ trưởng, quy định này đáp ứng nguyện vọng của hơn 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần giảm chi phí tuân thủ.

Về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất bỏ hoang, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, cơ quan thuế có trách nhiệm tổ chức thu thuế, còn việc xác định thế nào là đất bỏ hoang cần được quy định trong pháp luật về đất đai.

Việc xác định diện tích và tình trạng thửa đất bỏ hoang sẽ được thực hiện trên cơ sở phối hợp giữa cơ quan thuế với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và đất đai, dựa trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và dữ liệu dân cư. Sự phối hợp này nhằm xác định chính xác đối tượng, tránh tình trạng lạm dụng, trốn thuế, lậu thuế cũng như lạm dụng việc thu thuế.

Giải trình thêm về chính sách ưu đãi thuế đối với hoạt động khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 57, Bộ trưởng cho biết nội dung này đã được quy định tại khoản 5 Điều 15 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối với đề xuất ưu đãi thuế cho công nghiệp văn hóa, Bộ trưởng thông tin, Chính phủ đang phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để trình Quốc hội ban hành nghị quyết riêng về thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa. Nghị quyết sẽ quy định các chính sách ưu đãi nhằm phát triển lĩnh vực này.

Bộ trưởng khẳng định, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan thẩm tra, tiếp thu các ý kiến xác đáng của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo luật, trình Quốc hội xem xét, thông qua.