Bộ trưởng Bộ Tài chính: Dự kiến miễn hơn 2.000 tỷ đồng thuế mỗi năm cho giáo dục

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 6/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân. Thay mặt Cơ quan soạn thảo, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có phát biểu giải trình, làm rõ nhiều vấn đề được các đại biểu Quốc hội quan tâm, như chính sách ưu đãi thuế cho giáo dục, y tế, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như cơ chế đánh thuế đất bỏ hoang.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết Cơ quan soạn thảo đã nhận được nhiều ý kiến phát biểu tại Tổ và ý kiến bằng văn bản của các Đoàn đại biểu Quốc hội. Theo đó, Cơ quan soạn thảo đã có Báo cáo số 913 tiếp thu, giải trình chi tiết các nội dung mà các vị đại biểu đã đóng góp.

Tại phiên thảo luận hội trường, có 10 đại biểu phát biểu trực tiếp về các nội dung của 3 dự án luật thuế sửa đổi, bổ sung. Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định tiếp thu đầy đủ tất cả các ý kiến, đồng thời sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra để nghiên cứu, hoàn thiện dự án luật trình Quốc hội thông qua, bảo đảm sớm đưa vào triển khai.

"Bảo đảm đúng vai, thuộc bài"

Bên cạnh đó, Bộ trưởng giải trình thêm một số nội dung. Thứ nhất, về việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.

Một số đại biểu còn băn khoăn, trong đó có ý kiến nêu cần phân biệt cụ thể thế nào là cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Về vấn đề này, Bộ Trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh Cơ quan Thuế thực hiện chức năng thu thuế, còn việc xác định thế nào là cơ sở giáo dục tư thục không vì mục tiêu lợi nhuận đã được quy định rất rõ trong Luật Giáo dục. Cụ thể, căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận kinh doanh, cơ quan có thẩm quyền xác định rõ đây là cơ sở giáo dục không vì mục tiêu lợi nhuận. Trong luật đã quy định rất rõ, Cơ quan Thuế sẽ căn cứ vào đó để thực hiện việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở này.

“Như vậy, bảo đảm đúng vai, thuộc bài. Chúng tôi ước tính khi Luật ban hành, mỗi năm chúng ta miễn thuế khoảng hơn 2.000 tỷ đồng. Việc chăm lo cho giáo dục là trách nhiệm của toàn dân và thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước. Chúng ta xác định rõ giáo dục là quốc sách hàng đầu. Vì thế, chúng ta tiếp tục nghiên cứu các chính sách để thúc đẩy giáo dục phát triển,” Bộ trưởng chia sẻ.

Thứ hai, về chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục và cơ sở y tế. Bộ Trưởng Bộ Tài chính cho biết đây là thể hiện quyết tâm rất cao của Lãnh đạo chủ chốt nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa, góp phần chăm sóc cho học sinh và người bệnh. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đã quy định rõ để bảo đảm được miễn giảm thuế thì các khoản thu nhập được áp dụng chính sách ưu đãi thuế phải được hạch toán riêng.

Liên quan đến ý kiến của đại biểu Quốc hội quan tâm về việc làm sao để chi phí tuân thủ phù hợp, Bộ trưởng nhấn mạnh nội dung này đã rất quan tâm từ khi thảo luận Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, cố gắng giảm thiểu chi phí tuân thủ của người nộp thuế xuống mức thấp nhất. Theo Bộ trưởng, quy định cho phép tính theo hai cách: Một là dựa trên thu nhập (doanh thu trừ chi phí); Hai là tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu, phương pháp này giản hơn khi áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ (hiện nay áp dụng cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 3 tỷ đồng, tại dự thảo Luật này nâng lên 10 tỷ đồng). Quy định này đáp ứng nguyện vọng của hơn 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa, bảo đảm chi phí tuân thủ thấp hơn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phối hợp liên ngành xác định đất bỏ hoang

Thứ ba, về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất bỏ hoang. Tại hội trường, nhiều đại biểu đã cho ý kiến về nội dung này.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết Cơ quan soạn thảo đã cân nhắc và trao đổi rất kỹ trong Chính phủ. Cụ thể, Cơ quan Thuế có trách nhiệm thu thuế và đất bỏ hoang sẽ áp dụng thuế. Còn việc xác định thế nào là đất bỏ hoang thì sẽ phải định nghĩa trong pháp luật về đất đai. Việc xác định diện tích cụ thể và tình trạng thửa đất bỏ hoang sẽ được thực hiện trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan Thuế và cơ quan quản lý Nhà nước về tài nguyên và đất đai, dựa trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và dữ liệu dân cư đang được đẩy mạnh kết nối. Hai cơ quan phải phối hợp chặt chẽ với nhau để xác định chính xác, đảm bảo đúng mục đích, tránh tình trạng lạm dụng, trốn thuế, lậu thuế cũng như lạm dụng khoản thu thuế.

Ngoài ra, nhiều đại biểu phát biểu thêm về chính sách miễn, giảm thuế cho hoạt động khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 57. Tuy nhiên, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, khoản 5 Điều 15 đã có quy định về nội dung này. Liên quan đến ưu đãi thuế đối với công nghiệp văn hóa, Chính phủ đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để sớm trình Quốc hội ban hành Nghị quyết riêng về thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa. Trong đó sẽ có quy định đầy đủ các chính sách ưu đãi nhằm phát triển công nghiệp văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, Bộ Trưởng Ngô Văn Tuấn cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra để nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến xác đáng của các đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo luật./.