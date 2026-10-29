Bộ trưởng Bộ Tài chính: Doanh nghiệp đã dừng hoạt động khoảng 10 năm mà chưa đóng mã số thuế thì phải nộp cả tiền thuế và tiền phạt

Một trong những nội dung được đại biểu Quốc hội quan tâm nhiều nhất là thực trạng "gia nhập thị trường đã khó, rút lui khỏi thị trường còn khó hơn". Chia sẻ về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, cả nước hiện còn tới 2,8 triệu mã số thuế chưa đóng, chủ yếu thuộc về những doanh nghiệp ở trạng thái dừng kinh doanh và không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình trước Quốc hội. Ảnh: VŨ PHONG

Điều này dẫn tới Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đưa Việt Nam vào danh sách không hợp tác về thuế.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, 8 tháng đầu năm 2026, Bộ Tài chính đã đóng được gần 600.000 mã số thuế. Khó khăn lớn nhất là hầu hết các doanh nghiệp chưa đóng được mã số thuế do còn nợ thuế môn bài trong thời gian ngừng hoạt động và khoản tiền phạt chậm nộp thuế, trung bình khoảng 62 triệu đồng trên mỗi doanh nghiệp. Để làm sạch được mã số thuế, Bộ Tài chính sẽ phải thực hiện quy trình để báo cáo Quốc hội ban hành chính sách đặc thù xóa nợ cho các doanh nghiệp này.

Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định đã yêu cầu các cơ quan trực thuộc giải quyết nhanh thủ tục giải thể đối với doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Kết quả, thời gian giải quyết thủ tục trong trường hợp này rất nhanh chóng, chỉ trong vòng 12 giờ.

Quang cảnh phiên họp Quốc hội chiều 29-10. Ảnh: VŨ PHONG

Một vấn đề khác nhận được sự quan tâm đặc biệt của đại biểu Quốc hội là tiêu chí nhận diện doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp này. Giải đáp băn khoăn về đề xuất nâng ngưỡng quy mô doanh nghiệp vừa và nhỏ lên mức tối đa 300 lao động, 150 tỷ đồng vốn hoặc 400 tỷ đồng doanh thu, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết con số này được tính toán kỹ lưỡng dựa trên tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ trượt giá lạm phát khoảng 30% trong 10 năm qua và đối chiếu với bài học thực tiễn từ 150 quốc gia. Dự thảo luật chỉ khống chế mức trần, còn việc phân loại chi tiết theo từng ngành nghề như nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ sẽ giao Chính phủ quy định linh hoạt.

Về ưu đãi thuế, dự thảo giữ nguyên phương án miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm kể từ ngày cấp phép nhằm giúp doanh nghiệp non trẻ vượt qua giai đoạn đầu khó khăn, tạo động lực để thích ứng và lớn mạnh.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết thêm, các chính sách hiện hành như hỗ trợ về mặt bằng, mua sắm công đang phát huy hiệu quả rất tốt đều được dự thảo luật kế thừa và mở rộng thêm. Bên cạnh đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, với việc quyết liệt cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, doanh nghiệp đã giảm được 53% thời gian và 54% chi phí tuân thủ. Đây là những điều kiện rất thuận lợi để doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển...