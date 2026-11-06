Bộ trưởng Bộ Tài chính: Doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai cách tính thuế

Sáng 6/11, phát biểu giải trình tại phiên thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã làm rõ nhiều nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm.

Thể chế hóa kịp thời chủ trương của Trung ương

Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu rõ, việc sửa đổi đồng thời ba luật thuế nhằm thể chế hóa kịp thời các Nghị quyết số 71-NQ/TW, Nghị quyết số 72-NQ/TW và Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương. Thay mặt cơ quan soạn thảo, Bộ trưởng khẳng định tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến rất trách nhiệm, rất xác đáng của các đại biểu; đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra để hoàn thiện dự thảo, trình Quốc hội thông qua và sớm đưa luật vào cuộc sống.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình đã làm rõ nhiều nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm.

Về chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục tư thục không vì mục tiêu lợi nhuận, nhiều đại biểu băn khoăn về tiêu chí phân biệt, đề nghị làm rõ thế nào là cơ sở giáo dục tư thục không vì lợi nhuận để tránh áp dụng sai đối tượng.

Giải trình vấn đề đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết: “Cơ quan thuế chỉ thực hiện chức năng thu thuế, còn việc xác định thế nào là cơ sở giáo dục tư thục không vì lợi nhuận đã được quy định rất rõ trong Luật Giáo dục”.

Theo đó, căn cứ để miễn thuế là giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó cơ quan có thẩm quyền đã xác định rõ cơ sở hoạt động không vì lợi nhuận. Cơ quan thuế sẽ căn cứ vào các giấy tờ này để thực hiện miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, tương tự cách áp dụng với các đối tượng ưu đãi khác. “Như vậy là đúng đối tượng”, Bộ trưởng nêu rõ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, chăm lo cho giáo dục là trách nhiệm của toàn xã hội, thể hiện sự quan tâm của Đảng với quan điểm giáo dục là quốc sách hàng đầu. Vì vậy, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu các chính sách thúc đẩy giáo dục phát triển.

Về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động cung cấp suất ăn tại cơ sở giáo dục và cơ sở y tế, Bộ trưởng đánh giá, chính sách này hết sức cần thiết, góp phần tăng cường dinh dưỡng, chăm sóc tốt hơn cho học sinh và người bệnh.

Để chính sách được thực thi minh bạch, theo Bộ trưởng, dự thảo luật đã nêu rõ, yêu cầu doanh nghiệp hạch toán riêng chi phí và thu nhập từ hoạt động được hưởng ưu đãi.

Doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai cách tính thuế

Trước băn khoăn của đại biểu về gánh nặng thủ tục, Bộ trưởng cho biết, việc giảm chi phí tuân thủ đã được cơ quan soạn thảo quan tâm từ khi thảo luận các cơ chế phát triển kinh tế, với mục tiêu đưa chi phí này xuống mức thấp nhất.

Theo đó, doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai cách tính thuế. Cách thứ nhất dựa trên thu nhập, tức doanh thu trừ chi phí. Cách thứ hai lấy doanh thu nhân với tỷ lệ phần trăm, đơn giản hơn và áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ.

Điểm đáng chú ý, ngưỡng doanh thu áp dụng phương pháp tính đơn giản hiện là dưới 3 tỷ đồng, thì tại dự thảo lần này đã nâng lên 10 tỷ đồng. Theo Bộ trưởng, điều chỉnh này đã đáp ứng nguyện vọng của gần 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúp các doanh nghiệp duy trì hoạt động và có thêm điều kiện phát triển.

Bộ trưởng Bộ Tài chính lý giải đề xuất mức thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng.

Liên quan đến việc áp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất bỏ hoang. Tờ trình của Chính phủ dự thảo đề xuất mức thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng.

Lý giải về mức thuế suất 0,2%, Bộ trưởng nêu rõ, đây là nội dung đã được cân nhắc, trao đổi rất kỹ trong Chính phủ. Khi triển khai, cơ quan thuế có trách nhiệm thu thuế, đất bỏ hoang sẽ chịu mức thuế theo quy định; còn khái niệm thế nào là đất bỏ hoang phải được định nghĩa trong pháp luật về đất đai.

Việc xác định cụ thể diện tích, thửa đất nào thuộc diện bỏ hoang sẽ do cơ quan thuế và cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên, đất đai phối hợp thực hiện. Cơ sở để xác định là dữ liệu đất đai gắn với dữ liệu dân cư và Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Theo Bộ trưởng, sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên giúp xác định chính xác, bảo đảm chính sách đúng mục đích, đồng thời ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trốn thuế, lậu thuế.

Tại các phiên thảo luận tổ, một số đại biểu đề nghị làm rõ diện ưu đãi miễn, giảm thuế đối với hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Bộ trưởng cho biết nội dung này đã được quy định tại khoản 5 Điều 15 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Về đề xuất giảm thuế cho lĩnh vực công nghiệp văn hóa của đại biểu, Bộ trưởng thông tin, Chính phủ đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để sớm trình Quốc hội nghị quyết riêng về phát triển công nghiệp văn hóa. Nghị quyết sẽ quy định đầy đủ các chính sách ưu đãi cho ngành có vai trò hết sức quan trọng này.

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng ghi nhận, qua thảo luận, đa số ý kiến tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung 3 luật thuế; đồng thời đề nghị chính sách ban hành phải đúng đối tượng, công bằng, khả thi và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan soạn thảo phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tiếp thu, giải trình đầy đủ và kỹ lưỡng toàn bộ ý kiến của đại biểu Quốc hội; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án luật để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến trước khi trình Quốc hội thông qua ngay tại kỳ họp này.