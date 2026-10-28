Bộ trưởng Bộ Tài chính: Cải cách thủ tục chứng khoán không đồng nghĩa hạ tiêu chuẩn

Quốc hội Khóa XVI

Sáng 28/10, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Phát biểu giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định cơ quan soạn thảo sẽ phối hợp với cơ quan thẩm tra, tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng để hoàn thiện dự án luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành nội dung phiên họp (ảnh QH).

Bảo vệ nhà đầu tư là mục tiêu quan trọng

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, trong bối cảnh nền kinh tế đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc huy động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội là yêu cầu quan trọng. Với mục tiêu huy động vốn khoảng 40% GDP, thị trường chứng khoán là một trong những kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế.

Để thực hiện vai trò này, thị trường chứng khoán cần được xây dựng theo hướng công khai, minh bạch, hoạt động hiệu quả và đáp ứng chuẩn quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội nêu (ảnh QH).

“Quan trọng nhất của việc xây dựng luật này chính là bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư và của các thành viên thị trường”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Giải trình ý kiến đại biểu về việc chưa có điều khoản cụ thể quy định rõ vai trò của Nhà nước trong bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, Bộ trưởng cho biết toàn bộ quá trình xây dựng luật và các điều kiện quy định trong luật đều hướng tới bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Cải cách thủ tục nhưng không hạ thấp tiêu chuẩn

Đề cập đến mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, thị trường chứng khoán Việt Nam đã được tổ chức FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Cơ quan quản lý đang tiếp tục làm việc với MSCI để thị trường được đánh giá, xếp hạng.

Theo Bộ trưởng, việc nâng hạng tạo điều kiện thu hút các quỹ đầu tư quốc tế tham gia thị trường khi họ an tâm về tính công khai, minh bạch và các chuẩn mực hoạt động.

Bộ trưởng nhấn mạnh, xuyên suốt quá trình soạn thảo luật là mục tiêu cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho thị trường phát triển, nhưng không đồng nghĩa với việc hạ tiêu chuẩn. Các thủ tục được sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mới và phù hợp với những luật đã ban hành, đồng thời bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư và nhân dân.

Các đại biểu tham dự phiên họp (ảnh QH).

Về điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), Bộ trưởng cho hay, dự thảo quy định báo cáo của cơ quan kiểm toán độc lập được phép hành nghề có thể đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần hoặc chấp nhận ngoại trừ, với điều kiện phần ngoại trừ không ảnh hưởng đến điều kiện chào bán.

Đối với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), cơ quan soạn thảo thống nhất với các ý kiến của đại biểu và sẽ rà soát để không lặp lại những nội dung đã được quy định trong Luật Khoa học và Công nghệ. Dự án luật sẽ tập trung vào các điều kiện đặc thù của thị trường chứng khoán, nhằm bảo đảm an toàn và giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư khi thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ, mô hình mới chưa được pháp luật quy định.

Bộ trưởng cũng ghi nhận ý kiến đại biểu về việc tăng cường hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát và phát triển nguồn nhân lực ngành chứng khoán. Cơ quan soạn thảo đang nghiên cứu, đánh giá mô hình tổ chức các sở giao dịch chứng khoán nhằm phân định rõ hoạt động, bảo đảm thị trường vận hành thông suốt, thúc đẩy phát triển và giảm khâu trung gian.