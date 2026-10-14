Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc biệt trong xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Nghị định số 289/2025/NĐ-CP ngày 6-11-2025 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 197/2025/QH15 ngày 17-5-2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật (Nghị định số 289/2025/NĐ-CP) thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng, gồm:

1. Danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, hoạt động xây dựng Thông tư, Thông tư liên tịch do Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo.

2. Thẩm quyền quyết định, điều chỉnh nội dung chi, định mức chi cụ thể cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại Bộ Quốc phòng.

3. Tiêu chí thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn trong hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại Bộ Quốc phòng.

4. Lập dự toán, quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại Bộ Quốc phòng.

Hội đồng thẩm định Thông tư Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị thẩm định dự thảo Thông tư về một số cơ chế chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, ngày 22-5-2026. Ảnh: HUYỀN TRANG

Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng được phân công chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (gọi là cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo).

2. Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho nhiệm vụ, hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Quốc phòng.

3. Cơ quan chủ trì thẩm định; cơ quan rà soát, báo cáo, xin ý kiến Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đối với hồ sơ văn bản quy phạm pháp luật.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ, hoạt động quy định tại khoản 1 Điều này.

Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12-9-2026.

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật nêu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Quốc phòng để xem xét, giải quyết.

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