Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia dự diễn tập phòng thủ dân sự năm 2026

Dự lễ khai mạc có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Đại tướng Tea Seiha, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia cùng các đại biểu dự diễn tập phòng thủ dân sự năm 2026.

Cùng dự có Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; bà Khamphao Ernthavanh, Đại sứ Lào tại Việt Nam; bà Touch Sopharath, Đại sứ Campuchia tại Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng ba nước cùng học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

Năm 2019, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước ký thỏa thuận, theo đó quân đội ba nước luân phiên chủ trì tổ chức diễn tập chung về phòng thủ dân sự hằng năm, nhằm tăng cường hợp tác ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa.

Năm nay, Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia tổ chức diễn tập. Mục tiêu là nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, hiệp đồng và khả năng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, cứu trợ thảm họa; đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế về phòng thủ dân sự và củng cố quan hệ hữu nghị giữa quân đội ba nước.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam phát biểu tại buổi diễn tập.

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh Việt Nam - Lào - Campuchia là ba nước láng giềng gần gũi, “cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, cùng chung dòng Mê Kông”. Quân đội ba nước từng kề vai sát cánh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong giai đoạn mới, hợp tác quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ ba nước.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, sự cố môi trường cùng các vấn đề an ninh phi truyền thống đang là mối quan tâm chung của toàn cầu. Với những quốc gia chịu tác động trực tiếp, tăng cường năng lực phòng thủ dân sự vừa là nhiệm vụ cấp bách của mỗi nước, vừa đóng góp thiết thực vào an ninh chung của khu vực.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia tại buổi diễn tập.

Để diễn tập đạt mục đích, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Ban Chỉ đạo tổ chức điều hành chặt chẽ, đúng kế hoạch, xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh, bảo đảm sát thực tế. Các lực lượng tham gia cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị. Lực lượng phục vụ làm tốt công tác bảo đảm thao trường, thông tin liên lạc, cơ yếu, hậu cần, kỹ thuật. Sau diễn tập, quân đội mỗi nước tổ chức rút kinh nghiệm, hoàn chỉnh phương án, kế hoạch ứng phó. “Điều quan trọng nhất, tôi đề nghị các lực lượng tham gia diễn tập thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết; tận dụng dịp này để giao lưu, hiểu sâu hơn về văn hóa và con người của ba quốc gia, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa quân đội và nhân dân ba nước”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Thay mặt các lực lượng, Ban Chỉ đạo diễn tập tiếp thu ý kiến chỉ đạo, cam kết phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thực hiện nghiêm các nội dung, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn tuyệt đối.

Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Tea Seiha, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia tặng quà quân đội 3 nước tham gia diễn tập.

Buổi diễn tập diễn ra hai giai đoạn. Giai đoạn 1, tổ chức chuẩn bị ứng phó thảm hoạ siêu bão với 2 vấn đề huấn luyện: Thiết lập Sở Chỉ huy liên hợp; giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng.

Giai đoạn 2, thực hành ứng phó thảm hoạ siêu bão bao gồm 03 vấn đề huấn luyện: ứng cứu khẩn cấp Nhân dân vùng ngập lụt và triển khai Bệnh viện dã chiến; ứng cứu sập đổ công trình; ứng phó sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất nguy hiểm.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi diễn tập:

Lực lượng Chỉ huy hiện trường tại buổi diễn tập.

Các đội tham gia diễn tập ứng phó thảm hoạ siêu bão.

Các đội tham gia diễn tập sử dụng chó nghiệp vụ, ứng cứu sập đổ công trình.

Các đội tham gia diễn tập ứng phó sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất nguy hiểm.