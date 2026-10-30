Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Xác định vị trí việc làm là cơ sở xây dựng chính sách tiền lương mới

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải giải trình trước Quốc hội chiều 30/10

Chiều 30/10, giải trình tại Quốc hội về các vấn đề đại biểu quan tâm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, Bộ được giao phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, xây dựng đề án tổng thể về tiền lương. Trong đó, việc xác định vị trí việc làm đang được triển khai nhằm làm cơ sở tham mưu các quyết định về biên chế và chính sách tiền lương.

Hơn 5,8 triệu người hưởng chính sách điều chỉnh lương, phụ cấp

Bộ trưởng cũng thông tin về nguồn lực điều chỉnh tiền lương, phụ cấp; việc nghiên cứu khắc phục bất cập trong chế độ đối với viên chức đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã và rà soát các điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được phân cấp cho địa phương.

Theo ông Nguyễn Tiến Hải, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 107 về tiếp tục thực hiện xây dựng vị trí việc làm ở các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương.

Đây là cơ sở quan trọng để xác định vị trí việc làm và số người làm việc. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ sẽ tham mưu Bộ Chính trị quyết định phân giao biên chế giai đoạn 2027-2031, đồng thời tham mưu Trung ương quyết định chính sách tiền lương.

Bộ Nội vụ được giao đi trước một bước trong xây dựng vị trí việc làm để rút kinh nghiệm, sau đó phổ biến cho các bộ, ngành và địa phương.

Chiều 30/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội năm 2026

"Ngay hôm qua, Bộ đã có báo cáo bước đầu sau 2 tuần thực hiện gửi đến Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương", Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải nói.

Về các chính sách tiền lương đã triển khai, ông cho biết thực hiện Kết luận số 206 của Bộ Chính trị, Chính phủ đã ban hành các nghị định điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu và phụ cấp đối với công chức cấp xã.

Theo ông, tổng số người được thụ hưởng là trên 5,8 triệu người (chưa kể lực lượng vũ trang). Tổng nguồn lực được bố trí tăng thêm trong sáu tháng cuối năm 2026 khoảng 48.500 tỉ đồng.

Trong đó đối với cán bộ, công chức, viên chức có hơn 2,2 triệu người được thụ hưởng (chưa kể lực lượng vũ trang). Khi điều chỉnh mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng, nhu cầu kinh phí tăng thêm trong 6 tháng cuối năm khoảng 35.000 tỉ đồng.

Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (từ tháng 1/2027) là gần 3,5 triệu người.

Tổng kinh phí tăng thêm trong sáu tháng cuối năm ước khoảng 10.773 tỉ đồng, gồm ngân sách nhà nước bảo đảm 2.013 tỉ đồng và Quỹ Bảo hiểm xã hội bảo đảm 8.760 tỉ đồng.

"Riêng việc tăng phụ cấp đối với công chức cấp xã từ 25% lên 55% có khoảng 163.000 người được thụ hưởng, kinh phí tăng thêm trong sáu tháng cuối năm là khoảng 2.800 tỉ đồng", ông Hải nói.

Rà soát nguồn lực thực hiện phân cấp, phân quyền

Trả lời ý kiến đại biểu về tiền lương của viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã, Bộ trưởng cho biết Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương, phụ cấp.

Trọng tâm là khắc phục những bất cập giữa chế độ tiền lương, phụ cấp của viên chức đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã và công chức cấp xã.

"Bộ đang khẩn trương nghiên cứu nội dung này để báo cáo Chính phủ trình cấp có thẩm quyền trong thời gian sớm nhất", ông Hải nói.

Về ý kiến liên quan đến nguồn lực thực hiện phân cấp, phân quyền, Bộ trưởng cho biết Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đánh giá tính khả thi của các nhiệm vụ được giao.

Kết quả rà soát lần đầu đối với 949 nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền trong giai đoạn từ ngày 1/6 đến 31/8/2025 cho thấy 584 nhiệm vụ bảo đảm tính khả thi; 355 nhiệm vụ cần văn bản quy phạm pháp luật hoặc hướng dẫn thực hiện; 10 nhiệm vụ cần điều chỉnh thẩm quyền.

Theo Bộ trưởng, đến nay, Chính phủ, các bộ và cơ quan ngang bộ đã ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn đối với nhóm 355 nhiệm vụ.

Việc xác định vị trí việc làm và số người làm việc sẽ là căn cứ tham mưu phân giao biên chế giai đoạn 2027-2031

Qua sơ kết một năm, hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp được đánh giá cơ bản thông suốt, ổn định. Một số vướng mắc đã được tháo gỡ, song chất lượng hoạt động giữa các địa phương chưa đồng đều.

Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh việc phân cấp, phân quyền phải thực chất, theo phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm". Quá trình này cần gắn với bảo đảm nhân lực, kinh phí, dữ liệu, hạ tầng số, hướng dẫn chuyên môn, công cụ thực thi và cơ chế hậu kiểm.

Ngày 17/10, Bộ Nội vụ đã gửi văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát tổng thể các nhiệm vụ được phân cấp. Sau khi nhận báo cáo, Bộ sẽ phối hợp với địa phương đánh giá mức độ phù hợp, khả năng thực hiện và các điều kiện bảo đảm, nhất là ở cấp xã.