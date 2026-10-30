Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Vị trí việc làm là cơ sở để đổi mới chính sách tiền lương

Chiều 30-10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công.

Phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực thực hiện

Phát biểu giải trình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải tập trung làm rõ hai nhóm vấn đề liên quan đến phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương và chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu nêu. Ảnh: quochoi.vn

Về phân cấp, phân quyền và phân giao nguồn lực thực hiện, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết, qua sơ kết một năm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động của chính quyền địa phương cơ bản thông suốt, ổn định; một số vướng mắc, tồn tại đã được tháo gỡ. Tuy nhiên, chất lượng hoạt động giữa các địa phương chưa đồng đều, vẫn còn những khó khăn cần tiếp tục giải quyết.

Bộ Nội vụ đang tiếp tục rà soát, đánh giá tổng thể các nhiệm vụ đã phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cho địa phương, nhất là cấp xã. Việc đánh giá tập trung vào mức độ phù hợp, khả năng thực hiện và các điều kiện bảo đảm. Quan điểm đặt ra là phân cấp, phân quyền phải thực chất theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”; đồng thời phải gắn với nhân lực, kinh phí, dữ liệu, hạ tầng, hướng dẫn chuyên môn, công cụ thực hiện và cơ chế hậu kiểm.

Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị tiếp tục rà soát, đánh giá. Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, Bộ sẽ phối hợp với địa phương xem xét mức độ phù hợp của từng nhiệm vụ, bảo đảm các điều kiện cần thiết để chính quyền địa phương có thể thực hiện hiệu quả thẩm quyền được giao.

Quang cảnh phiên họp chiều 30-10. Ảnh: quochoi.vn

Xây dựng vị trí việc làm, tạo cơ sở đổi mới chính sách tiền lương

Liên quan đến chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, Chính phủ đã ban hành các nghị định điều chỉnh tiền lương cơ sở, lương hưu và phụ cấp đối với công chức cấp xã. Theo đó, tổng số người được thụ hưởng chính sách điều chỉnh là hơn 5,8 triệu người, chưa kể lực lượng vũ trang.

Trong đó, việc điều chỉnh mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng có khoảng hơn 2,2 triệu cán bộ, công chức, viên chức được thụ hưởng, với nhu cầu kinh phí tăng thêm khoảng 35.000 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm.

Riêng chính sách tăng phụ cấp đối với công chức cấp xã từ 25% lên 55% có khoảng 163.000 cán bộ, công chức được thụ hưởng, kinh phí tăng thêm trong 6 tháng cuối năm khoảng 2.800 tỷ đồng.

Đối với đề án tổng thể về tiền lương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, Bộ Nội vụ đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, xây dựng. Một trong những cơ sở quan trọng để xây dựng chính sách là việc xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc và biên chế từ Trung ương đến địa phương.

Các đại biểu dự phiên họp chiều 30-10. Ảnh: Quang Vinh

Thực hiện Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, các cơ quan đang tập trung triển khai nhiệm vụ này. Trên cơ sở xác định vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ sẽ tham mưu phân giao biên chế giai đoạn 2027-2031. Đây cũng là căn cứ quan trọng để nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương phù hợp.

Đáng chú ý, trước kiến nghị về tiền lương, phụ cấp đối với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, Bộ Nội vụ đã được Chính phủ giao nghiên cứu, đề xuất chính sách. Trong đó, sẽ tập trung khắc phục những bất cập về tiền lương, phụ cấp giữa viên chức đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã với công chức cấp xã, báo cáo Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền xem xét trong thời gian sớm nhất.

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