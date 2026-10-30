Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông tin về xây dựng đề án tổng thể về tiền lương

Làm rõ về chính sách tiền lương đối với viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập ở cấp xã, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải thông tin cụ thể các nghị định liên quan điều chỉnh chế độ tiền lương đã được Chính phủ ban hành.

Về lộ trình cải cách tiền lương, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết, Bộ Nội vụ đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, điều chỉnh, xây dựng đề án tổng thể về tiền lương.

Một cơ sở quan trọng để triển khai đề án là Kết luận số 107-KL/TW về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu làm rõ ý kiến các đại biểu nêu. Ảnh: quochoi.vn

Bộ trưởng Bộ Nội vụ phân tích, đây là cơ sở rất quan trọng để tính toán lại vị trí việc làm, số người làm việc. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ sẽ tham mưu cho Bộ Chính trị quyết định phân giao biên chế giai đoạn 2027-2031 và tham mưu cho Trung ương quyết định về chính sách tiền lương.

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết, việc xây dựng chính sách tiền lương đang tập trung nghiên cứu rất quyết liệt, nhưng cũng là một việc hết sức khó khăn, mong sự đồng tình, ủng hộ và phối hợp, trách nhiệm của các bộ, ngành và các địa phương, đặc biệt việc xây dựng vị trí việc làm đang được thực hiện quyết liệt. Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng được giao nhiệm vụ xây dựng vị trí việc làm “đi trước một bước” để rút kinh nghiệm, phổ biến kinh nghiệm cho các bộ, ngành, địa phương.

Riêng đối với chế độ phụ cấp cho viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết, Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất chính sách lương và phụ cấp phù hợp. Hiện, Bộ Nội vụ đang khẩn trương hoàn thiện nội dung nghiên cứu để sớm báo cáo Chính phủ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, trong đó tập trung xử lý, khắc phục dứt điểm những bất cập hiện nay giữa chế độ lương, phụ cấp của viên chức đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã so với công chức cấp xã.