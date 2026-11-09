Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải: Người lao động dự kiến được nghỉ hưởng nguyên lương ngày 27.7 từ năm 2027

Sáng 9.11, giải trình, làm rõ ý kiến đại biểu Quốc hội nêu về dự án Luật bổ sung sửa đổi một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết có ba nhóm vấn đề được đại biểu tập trung thảo luận.

Đối với các ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết hằng năm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, dự thảo luật thể chế hóa Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, theo đó quy định ngày 24.11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương, bắt đầu áp dụng từ năm 2026.

Phiên thảo luận sáng 9.11

Bên cạnh đó, tiếp thu ý kiến thẩm tra, ý kiến của các đại biểu Quốc hội và kết luận của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan chủ trì soạn thảo đã bổ sung vào dự thảo Bộ luật Lao động quy định người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7) hằng năm, dự kiến áp dụng từ năm 2027. Quy định này nhằm tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động tri ân những người có công với đất nước, người có công với cách mạng, qua đó tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Liên quan đến cắt giảm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết, dự thảo luật thống nhất với Luật Đầu tư, bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với 3 ngành nghề gồm: cho thuê lại lao động tại Bộ luật Lao động, kinh doanh dịch vụ lưu trữ tại Luật Lưu trữ, kinh doanh dịch vụ việc làm tại Luật Việc làm.

“Bãi bỏ điều kiện kinh doanh không đồng nghĩa với chấm dứt các hoạt động quản lý nhà nước, mà chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đồng thời duy trì các yêu cầu quản lý cần thiết theo pháp luật như là thông báo hoạt động, ký quỹ, tiêu chuẩn kỹ thuật, trách nhiệm doanh nghiệp về lao động việc làm, tiêu chuẩn an ninh đối với lưu trữ nhằm giảm rào cản gia nhập thị trường và chi phí tuân thủ, nhưng vẫn bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng dịch vụ và các chủ thể có liên quan”, Bộ trưởng nêu rõ.

Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện quy định tại văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành, thiết kế cơ chế hậu kiểm phù hợp, trách nhiệm làm rõ trách nhiệm có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm không tạo khoảng trống pháp lý, không phát sinh thủ tục không cần thiết và xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý.

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải giải trình, làm rõ ý kiến đại biểu Quốc hội nêu

Về phân cấp trách nhiệm trong quản lý nhà nước, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết, đối với Luật Hoạt động chữ thập đỏ, dự thảo luật xác định Bộ Nội vụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Các nội dung quản lý nhà nước đối với hoạt động của hội cũng đã được quy định cụ thể trong dự thảo luật

Bộ Y tế sẽ thực hiện chức năng quản lý nhà nước các hoạt động Chữ thập đỏ về chăm sóc sức khỏe, hoạt động Chữ thập đỏ về sơ cấp cứu ban đầu, hoạt động Chữ thập đỏ về hiến máu nhân đạo, hiến máu nhân đạo, hoạt động Chữ thập đỏ về hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác.

Các hoạt động chữ thập đỏ còn lại thuộc chức năng nhiệm vụ của bộ, ngành liên quan. Việc phân định nhằm bảo đảm quản lý theo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan không chồng chéo, không bỏ sót lĩnh vực, trong đó có cả hoạt động cứu trợ khẩn cấp và cứu trợ nhân đạo.

Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục nghiên cứu vấn đề quản lý các hoạt động, để tham mưu đề xuất với Quốc hội theo một phương án phù hợp nhất.

Đối với luật Bình đẳng giới: dự thảo luật được chỉnh lý theo hướng quy định trách nhiệm của Chính phủ trong chỉ đạo tổ chức thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền. Theo Bộ trưởng, về nội dung này có ý kiến đại biểu đề xuất nên có quy định cụ thể hơn, có những chỉ tiêu cụ thể để đảm bảo thực hiện chặt chẽ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh kết luận nội dung thảo luận

Kết luận nội dung thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, các đại biểu góp ý về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động cho thuê lại lao động, chuyển từ cấp giấy phép sang thông báo hoạt động gắn với tăng cường hậu kiểm, xác định rõ trách nhiệm pháp lý và bảo đảm quyền lợi của người lao động, thẩm quyền và tổ chức thực hiện chức năng thanh tra lao động, phân định trách nhiệm quản lý nhà nước về bình đẳng giới, hoạt động chữ thập đỏ, điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trữ, dịch vụ việc làm và trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

“Đề nghị tiếp tục làm rõ cơ quan đầu mối, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành trong quản lý nhà nước về hoạt động chữ thập đỏ, bảo đảm phân công rõ ràng, thống nhất, thông suốt, không chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ. Đồng thời, đề nghị rà soát các quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trữ, dịch vụ việc làm, bảo đảm phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền và thống nhất với luật đầu tư và các luật có liên quan” - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề xuất.

Đối với chế độ nghỉ lễ, nghỉ tết, đa số ý kiến tán thành bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 là ngày nghỉ hưởng nguyên lương và một số ý kiến đề nghị nghiên cứu quy định ngày Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7 là ngày nghỉ nguyên lương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị ngay sau phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, các cơ quan chủ trì thẩm tra, tổ chức tổng hợp đầy đủ ý kiến thảo luận của các đại biểu Quốc hội, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì soạn thảo, nghiên cứu tiếp thu giải trình thấu đáo để hoàn thiện các dự thảo luật với chất lượng cao nhất để trình Quốc hội xem xét thông qua theo chương trình của kỳ họp.