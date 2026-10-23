Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải: Hoàn thiện pháp luật cần tránh tự 'trói chân mình'

Sáng 23/10, phát biểu tại phiên thảo luận Quốc hội tại tổ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đồng tình rất cao với định hướng của Bộ Chính trị nhằm xây dựng hệ thống pháp luật hiện đại hơn, đơn giản hơn, rõ thẩm quyền hơn. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, kết luận của Bộ Chính trị yêu cầu phải có lộ trình phù hợp với thực tiễn.

Theo Bộ trưởng, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, từ Hiến pháp là văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất, đến bộ luật, luật, nghị định của Chính phủ hay nghị quyết của HĐND cấp tỉnh, đều phải có thời gian và tuân thủ trình tự, thủ tục tương ứng.

Trong quá trình đó, có những yêu cầu phải thực hiện như xây dựng báo cáo đánh giá tác động, tổ chức hội thảo, lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động và nhiều thủ tục khác. Những nội dung này cần được tiến hành rõ ràng, kỹ lưỡng, do đó phải có khoảng thời gian nhất định để thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu tại phiên thảo luận tại tổ.

Tuy nhiên, trong thực tiễn, có những vấn đề phát sinh cần được điều chỉnh ngay để có căn cứ pháp luật phục vụ quản lý, điều hành. Nếu thực hiện theo đầy đủ quy trình thông thường thì có trường hợp sẽ không kịp đáp ứng yêu cầu.

Ngay tại kỳ họp này, Quốc hội sửa đổi một số luật, nhưng bước đầu chủ yếu là để đáp ứng yêu cầu trước mắt. Muốn sửa đổi một cách toàn diện thì phải tiếp tục nghiên cứu.

“Riêng lĩnh vực do ngành Nội vụ phụ trách, chúng tôi cũng còn một số luật phải tiếp tục xây dựng để trình ban hành sau này, chứ không phải sửa đổi tại kỳ họp này là đã hoàn thành”, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho hay.

Theo ông Nguyễn Tiến Hải, điều đó cho thấy hệ thống pháp luật vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện. Trong bối cảnh ấy, khi phát sinh vướng mắc trong lãnh đạo, điều hành, việc xử lý có thể gặp rất nhiều khó khăn.

Trao đổi ý kiến của đại biểu về việc sử dụng văn bản hành chính, Bộ trưởng Nội vụ cho rằng, văn bản hành chính không thể được sử dụng để điều chỉnh các quy phạm pháp luật.

Dù văn bản do cùng một cơ quan, cùng một cấp ban hành thì văn bản hành chính cũng không thể điều chỉnh quy phạm pháp luật. Nếu đưa quy phạm pháp luật vào văn bản hành chính thì cũng không đúng.

“Đây là vấn đề cần cân nhắc rất kỹ. Nếu xử lý không khéo, chúng ta có thể tự “trói chân mình”, gây khó khăn cho quá trình điều hành”, ông Hải nêu quan điểm.

Theo ông Nguyễn Tiến Hải, Bộ Nội vụ đang được giao thực hiện một nhiệm vụ và phải khẩn trương chuẩn bị để kịp trình tại kỳ họp này, dù nội dung đó hiện chưa có trong chương trình kỳ họp. Đó là việc thể chế hóa kết luận mới của Bộ Chính trị về nhân tài.

Đây là một chủ trương đúng đắn, rất lớn, đã được đưa ra Trung ương bàn và kết luận. Tuy nhiên, để triển khai thực hiện thì phải thể chế hóa bằng pháp luật, hình thành các chính sách cụ thể. Với những chính sách lớn như vậy, cần trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Sau khi Quốc hội ban hành chính sách, Bộ Nội vụ còn phải tham mưu Chính phủ ban hành nghị định, quy định nhiều nội dung cụ thể thì mới có thể triển khai thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị nghiên cứu, cân nhắc thật kỹ lộ trình thực hiện, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn. “Chúng ta cần tránh việc tự “trói chân mình”, để rồi sau đó gặp khó khăn, không thực hiện được hoặc gây trở ngại cho công tác điều hành”, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho hay.