Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Không gián đoạn chính sách khi điều chỉnh địa giới Hà Nội - Phú Thọ

Chiều 13/11, Quốc hội thảo luận về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Sau phần thảo luận của đại biểu, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ và cơ quan chủ trì xây dựng Đề án, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đã báo cáo giải trình, tiếp thu các nội dung liên quan.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải. Ảnh: Media Quốc hội.

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết, qua tổng hợp, có 26 ý kiến phát biểu tại phiên thảo luận tổ và 1 ý kiến gửi bằng văn bản. Tại phiên họp hội trường, các đại biểu Quốc hội đều tán thành sự cần thiết và phương án điều chỉnh địa giới hành chính giữa hai địa phương, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến cụ thể về nhiệm vụ, giải pháp mà Chính phủ và chính quyền thành phố Hà Nội, tỉnh Phú Thọ cần tập trung tổ chức thực hiện sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết.

Chính phủ đã tiếp thu các ý kiến của đại biểu Quốc hội, đồng thời có báo cáo giải trình, tiếp thu chi tiết ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp và ý kiến thảo luận tại tổ ngày 11/11/2026 tại Báo cáo số 13007 ngày 12/11.

Làm rõ các nội dung đại biểu quan tâm, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết, về phương hướng, giải pháp và tổ chức thực hiện sau điều chỉnh địa giới, đây là vấn đề được nhiều đại biểu đề cập, nhất là việc bảo vệ Vườn quốc gia Ba Vì, ổn định đời sống nhân dân và xử lý các công trình, dự án trong khu vực điều chỉnh.

Ngay trong quá trình lập hồ sơ Đề án, Chính phủ đã chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Phú Thọ xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện. Thời gian tới, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo hai địa phương tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, quản lý, bảo vệ chặt chẽ Vườn quốc gia Ba Vì. Việc điều chỉnh địa giới không làm thay đổi chế độ quản lý rừng đặc dụng, không đồng nghĩa với chuyển mục đích sử dụng đất. Các dự án đầu tư, du lịch chỉ được triển khai phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật.

Cùng với đó, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Theo Bộ trưởng, 243 hộ dân với 1.057 người chuyển về xã Ba Vì nếu không có nguyện vọng thì không phải di dời do việc điều chỉnh địa giới. Các chính sách đối với đồng bào Mường, Dao, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội được chuyển tiếp liên tục, không gián đoạn. Những giấy tờ đã được cấp tiếp tục có giá trị sử dụng, không bắt buộc người dân phải cấp đổi đồng loạt.

Đối với các công trình, dự án và tài sản trong khu vực điều chỉnh, hai địa phương sẽ rà soát, lập danh mục trên phạm vi 40,06km² để chuẩn bị bàn giao, tiếp nhận. Những dự án đã có quyết định hợp pháp được kế thừa giá trị pháp lý, bảo đảm không tạo khoảng trống trong quản lý, không gây khó khăn cho doanh nghiệp và các đơn vị liên quan.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể Thủ đô, quy hoạch tỉnh Phú Thọ và các quy hoạch có liên quan sau khi Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực, bảo đảm đúng yêu cầu chỉ đạo của Bộ Chính trị và ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Về nội dung này, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết, Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch Thủ đô và quy hoạch tỉnh Phú Thọ sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết. Tiếp thu ý kiến đại biểu, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo hai địa phương thực hiện điều chỉnh quy hoạch trên cơ sở các quy định của pháp luật.

Quang cảnh phiên thảo luận về điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ chiều 13/11. Ảnh: Media Quốc hội.

Liên quan đến việc chỉnh lý dự thảo Nghị quyết, Bộ trưởng cho biết, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã chỉnh lý các nội dung tại Điều 3. Theo đó, bổ sung yêu cầu hoàn thành bàn giao hồ sơ, dữ liệu phục vụ quản lý địa bàn, giải quyết thủ tục hành chính, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trước ngày Nghị quyết có hiệu lực.

Đối với hồ sơ, thủ tục hành chính chưa giải quyết xong, sẽ được chuyển giao để tiếp tục xử lý, người dân không phải nộp lại. Người dân được hưởng các chính sách của thành phố Hà Nội; trường hợp chính sách đang thực hiện có mức cao hơn thì tiếp tục được áp dụng đến hết thời gian hoặc đến khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định chính sách thay thế.

Bên cạnh những nội dung tiếp thu, Chính phủ đề nghị giữ nguyên quy định tại Điều 1 về diện tích tự nhiên bàn giao là 40,06km² và quy mô dân số 1.057 người được điều chỉnh từ Phú Thọ về Hà Nội. Đồng thời, giữ thời điểm Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2027 theo quy định tại Điều 2.

Đối với các đề xuất về mốc thời gian chi tiết trong rà soát dự án, cơ chế ngân sách và điều khoản riêng về bảo tồn Vườn quốc gia Ba Vì, Bộ trưởng cho biết, những nội dung này đã được pháp luật chuyên ngành quy định và xác định trong lộ trình của Đề án. Chính phủ tiếp thu để chỉ đạo thực hiện theo thẩm quyền, không quy định riêng trong Nghị quyết.

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo hai địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng, triển khai Nghị quyết của Quốc hội chặt chẽ, nghiêm túc. Qua đó, bảo đảm từ ngày 1/1/2027, việc quản lý theo địa giới mới được thực hiện thông suốt, đời sống nhân dân ổn định, Vườn quốc gia Ba Vì được quản lý thống nhất, đồng bộ, góp phần phục vụ lợi ích phát triển lâu dài của vùng Thủ đô và cả nước.