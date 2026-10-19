Bộ trưởng Bộ Nội vụ kể về lời nhắn tha thiết xin giữ tên trường của học sinh

Thông tin về việc sắp xếp tổ chức bộ máy liên quan đến ngành y tế và giáo dục tại phiên thảo luận tổ kinh tế - xã hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải kể câu chuyện một người bạn từ Cà Mau, mang theo lời nhắn của con.

“Ba ra Hà Nội có gặp Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo không? Nếu gặp, ba nói với Bộ trưởng cho trường con giữ lại tên Hùng Vương được không?”, Bộ trưởng thuật lại.

Ông Nguyễn Tiến Hải cho biết, trường Hùng Vương hằng năm tổ chức hoạt động vào dịp Giỗ Tổ (10/3 Âm lịch), qua đó giáo dục truyền thống cho học sinh. “Câu hỏi của cháu nhỏ đơn giản nhưng đáng suy nghĩ khi thực hiện sắp xếp trường học”, tư lệnh ngành Nội vụ chia sẻ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải.

Bộ trưởng thông tin, trước đây, nhiều trường được đặt theo tên các anh hùng, danh nhân nhằm giáo dục truyền thống cho học sinh. Trải qua nhiều năm, những tên gọi này trở thành một phần truyền thống, gắn bó với nhiều thế hệ thầy và trò.

Tuy nhiên, trong quá trình sắp xếp, có nơi đổi tên trường theo tên đơn vị hành chính cấp xã, thay thế tên gọi cũ. Từ câu chuyện trên, Bộ trưởng đề nghị các địa phương cần cân nhắc kỹ những yếu tố lịch sử, truyền thống khi thực hiện sắp xếp trường học.

Không chỉ vấn đề tên gọi, ông Nguyễn Tiến Hải còn bày tỏ băn khoăn về quy mô và khả năng quản lý trường học sau sắp xếp.

Qua theo dõi, Bộ trưởng nhận thấy một số địa phương thực hiện khá máy móc, theo hướng mỗi xã chỉ có một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở.

Trong khi đó, nhiều xã, phường có địa bàn rộng, số lượng học sinh lớn, nhiều điểm trường, nhưng việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý chưa hoàn thiện. Điều này khiến hiệu trưởng khó bao quát toàn bộ hoạt động của nhà trường.

Đặc biệt, với các trường tổ chức bán trú, công tác quản lý không chỉ liên quan đến dạy và học mà còn bao gồm việc tổ chức bữa ăn, bảo đảm an toàn thực phẩm cùng nhiều nhiệm vụ khác. Dù có các phó hiệu trưởng hỗ trợ, nguy cơ quản lý thiếu chặt chẽ vẫn có thể xảy ra.

Theo Bộ trưởng, một trường tiểu học hoặc trung học cơ sở có hàng nghìn học sinh sẽ đặt ra không ít khó khăn trong quản lý, điều hành. Ông dẫn thực tế một số địa phương linh hoạt bố trí 2 trường theo khu vực đối với những xã có địa bàn quá rộng, số học sinh quá đông, thay vì cứng nhắc áp dụng mô hình mỗi cấp học chỉ có một trường.

Bộ trưởng cho rằng đây là cách làm cần được xem xét để bảo đảm việc sắp xếp phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời duy trì chất lượng giáo dục.

Đề cập việc tổ chức lại hệ thống y tế cơ sở, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết các trạm y tế hiện được giao thêm nhiều nhiệm vụ, trong đó có quản lý giường bệnh nội trú và thực hiện chức năng y tế dự phòng được chuyển từ trung tâm y tế cấp huyện về.

Khối lượng công việc gia tăng đòi hỏi người đứng đầu trạm y tế không chỉ có chuyên môn mà còn phải có năng lực quản lý, điều hành tốt.

Tuy nhiên, thực tế bố trí cán bộ tại nhiều địa phương đang gặp khó khăn. Có trường hợp bác sĩ, dược sĩ có trình độ chuyên môn nhưng hạn chế về năng lực quản lý; ngược lại, người có năng lực quản lý lại thiếu chuyên môn y tế.

Theo Bộ trưởng, hiện không ít trạm y tế trên cả nước gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, bố trí cán bộ đáp ứng đồng thời cả hai yêu cầu về chuyên môn và năng lực quản lý.

Sau quá trình sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông vừa qua, cả nước giảm được 18.975 đầu mối cơ sở giáo dục công lập (tương đương 50,6%), vượt mức mục tiêu tối thiểu 30%. Cùng đó, cơ cấu lại đội ngũ nhà giáo, tăng cường nhân lực trực tiếp giảng dạy với 28.217 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục được chuyển sang công tác giảng dạy. Theo đánh giá ban đầu, hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp cơ bản được duy trì ổn định, bảo đảm quyền học tập của học sinh.