Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Đang nghiên cứu chính sách tiền lương, phụ cấp đối với viên chức cấp xã

Quốc hội Khóa XVI

Cuối giờ chiều ngày 30/10, trong phiên thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư công, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đã giải trình về tiền lương đối với viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập ở cấp xã.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải. Ảnh: QH

5,8 triệu người được thụ hưởng chính sách điều chỉnh tiền lương

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết, sau khi thực hiện Kết luận 206 của Bộ Chính trị, Chính phủ đã ban hành các nghị định điều chỉnh tiền lương đối với các đối tượng. Theo đó, Nghị định số 161 điều chỉnh lương cơ sở, Nghị định số 162 điều chỉnh lương hưu, Nghị định số 381 điều chỉnh phụ cấp công vụ đối với công chức cấp xã.

Tổng số người được thụ hưởng là trên 5,8 triệu người, chưa kể lực lượng vũ trang. Tổng nguồn lực được bố trí tăng thêm trong 6 tháng cuối năm 2026 là 48.500 tỷ đồng.

Trong đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức có hơn 2,2 triệu người, chưa kể lực lượng vũ trang. Nhu cầu kinh phí tăng thêm khi điều chỉnh mức lương cơ sở từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng/tháng khoảng 35.000 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm.

Số người được điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ tháng 1/2027 khoảng gần 3,5 triệu người. Tổng kinh phí tăng thêm trong 6 tháng cuối năm ước là hơn 10.000 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí tăng thêm từ nguồn ngân sách Nhà nước là hơn 2.000 tỷ đồng, kinh phí tăng thêm từ nguồn quỹ bảo hiểm xã hội là 8.000 tỷ đồng.

Các đại biểu làm việc tại hội trường. Ảnh: QH

Sẽ nghiên cứu phụ cấp cho viên chức cấp xã

Riêng đối với khoản tăng phụ cấp đối với công chức cấp xã từ 25% lên 55%, Bộ Nội vụ đang được giao nhiệm vụ cùng với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, xây dựng đề án tổng thể về tiền lương. Đề án này đang được nghiên cứu thực hiện.

Để thực hiện đề án tiền lương, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 107 về tiếp tục thực hiện xây dựng vị trí việc làm ở các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương. Đây là cơ sở quan trọng để tính toán lại vị trí việc làm, số người làm việc.

Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ sẽ tham mưu cho Bộ Chính trị quyết định phân giao biên chế giai đoạn 2027-2031.

Việc xác định vị trí việc làm, số người làm việc và biên chế cũng là cơ sở quan trọng để tham mưu cho Trung ương quyết định chính sách tiền lương.

Bộ trưởng cho biết Bộ Nội vụ đang tập trung nghiên cứu, triển khai nhiệm vụ này. Đây là công việc khó khăn, cần sự đồng tình, ủng hộ và phối hợp trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương, đặc biệt trong thực hiện xây dựng vị trí việc làm.

Riêng về phụ cấp đối với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ trưởng cho biết Bộ Nội vụ đã được Chính phủ giao nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương, phụ cấp cho nhóm đối tượng này.

Hiện Bộ đang nghiên cứu và sẽ báo cáo Chính phủ để trình cơ quan có thẩm quyền trong thời gian sớm nhất, trong đó tập trung khắc phục bất cập về tiền lương, phụ cấp giữa viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã với công chức cấp xã.

Về phân cấp, phân quyền, nhằm tiếp tục rà soát, đánh giá tổng thể Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi cho các bộ, ngành địa phương để tiếp tục rà soát đánh giá tổng thể các nhiệm vụ đã phân cấp, phân quyền cho địa phương.

Sau khi nhận được báo cáo của các bộ, ngành, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các địa phương nhằm tiếp tục đánh giá sự phù hợp với các nội dung đã được phân cấp, phân quyền, đảm bảo cái khả năng thực hiện, điều kiện cần thiết để thực hiện. Bộ trưởng nhấn mạnh việc này sẽ được thực hiện với phương châm: phân cấp, phân quyền phải gắn với nhân lực, kinh phí, dữ liệu, hạ tầng số, hướng dẫn chuyên môn, công cụ thực thi và cơ chế hậu kiểm.