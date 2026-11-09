Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Bổ sung ngày 27/7 là ngày nghỉ hưởng nguyên lương của người lao động

Sáng 9/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải giải trình, tiếp thu sáng 9/11. Ảnh: Media Quốc hội.

Tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An đã đề nghị Quốc hội cân nhắc bổ sung vào Bộ Luật Lao động ngày 27/7, Ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm, người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương.

Sau khi lắng nghe các đại biểu thảo luận, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ và cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đã tiếp thu, giải trình những nhóm vấn đề lớn mà đại biểu quan tâm.

Về ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết hàng năm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động thể chế hóa Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, trong đó quy định ngày 24/11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương, bắt đầu áp dụng từ năm 2026.

Tiếp thu ý kiến thẩm tra, ý kiến của các đại biểu Quốc hội và ý kiến kết luận của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu và đưa vào Bộ luật Lao động bổ sung Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) hàng năm, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương, áp dụng kể từ năm 2027, nhằm tạo điều kiện cho người lao động tham gia các hoạt động tri ân các tiền nhân có công với Tổ quốc, người có công cách mạng, tiếp tục phát huy truyền thống cao đẹp của dân tộc.

Theo quy định hiện hành, người lao động được nghỉ 12 ngày lễ, Tết hưởng nguyên lương gồm: Tết Dương lịch: 1 ngày; Tết Âm lịch: 5 ngày; Giỗ Tổ Hùng Vương: 1 ngày; Ngày Chiến thắng: 1 ngày; Ngày Quốc tế Lao động: 1 ngày; Ngày Quốc khánh: 2 ngày; Ngày Văn hóa Việt Nam: 1 ngày (ngày 24/11 hằng năm).

Như vậy, nếu đề xuất bổ sung Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) hàng năm được Quốc hội thông qua, người lao động sẽ có 13 ngày nghỉ hưởng nguyên lương trong một năm.

Theo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ hai, ngày 21/11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027 trừ nội dung quy định tại điểm a khoản 6 Điều 1 Luật này (Điều 112 quy định về nghỉ lễ, Tết) có hiệu lực thi hành từ ngày Quốc hội thông qua.