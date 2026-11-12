Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân: Các doanh nghiệp Việt Nam đã từng bước làm chủ một số công nghệ lõi

Chiều 12/11, trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về việc đẩy mạnh chuyển đổi số, đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, giúp giảm giấy tờ, giảm đi lại đối với người dân, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân khẳng định, thước đo quan trọng nhất của chuyển đổi số là sự hài lòng của người dân.

Việt Nam xếp hạng 8 thế giới về tốc độ Internet, di động

Tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhấn mạnh, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị thể hiện tầm nhìn mang tính lịch sử, xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, đồng thời cũng là động lực chính của mô hình phát triển mới.

Quang cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Có thể nói, về cơ bản thể chế triển khai Nghị quyết 57 đã hoàn thiện. Đặc biệt, nguồn ngân sách tăng nhanh. Năm 2025 bố trí 75.000 tỷ đồng, năm 2026 bố trí 95.000 tỷ đồng và năm 2027 dự kiến là 120.000 tỷ đồng.

Sau gần 2 năm triển khai quyết liệt Nghị quyết số 57, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu GII năm 2026 của Việt Nam tăng lên một bậc, xếp thứ 43/139 quốc gia và đứng thứ 3 trong ASEAN. Việt Nam đã phê duyệt 11 nhiệm vụ công nghệ chiến lược với tổng kinh phí 6,6 ngàn tỷ đồng, trong đó vốn xã hội hóa đạt 71,8%; đã phê duyệt đồng tài trợ 11 nhiệm vụ nghiên cứu chung Việt Nam-Nhật Bản về chip bán dẫn với tổng kinh phí gần 500 tỷ đồng. Các doanh nghiệp Việt Nam đã từng bước làm chủ một số công nghệ lõi trong lĩnh vực như 5G, robot, UAV, camera, AI, vắc-xin…

Tốc độ Internet, di động của Việt Nam tăng 50 bậc lên hạng 8 thế giới, mạng 5G phủ sóng 93,4% dân số với 27,2 triệu thuê bao. Việt Nam đã phủ sóng 483 thôn lõm sóng và kích hoạt hệ Internet vệ tinh tại 196 điểm khó khăn nhất. Đến nay, cơ bản 100% thôn bản trên cả nước đã được phủ sóng viễn thông. Với thành tích này, Việt Nam đã nhận giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ năm 2026 do Hiệp hội Thông tin di động toàn cầu trao tặng.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trả lời chất vấn

Doanh thu công nghiệp công nghệ số 10 tháng đầu năm 2026 ước đạt 254,6 tỷ USD, tăng 53%. Việt Nam đã ban hành khung kiến trúc tổng thể số quốc gia, danh mục 79 nền tảng dùng chung; đã có 70/104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành và 8/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu đã được đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia. Cả nước có hơn 36 triệu chứng thư kỹ số đã được cấp.

Chỉ số AI toàn cầu của Việt Nam tăng 18 bậc. Báo cáo xếp hạng năng lực cạnh tranh số và trí tuệ nhân tạo thế giới năm 2026, Việt Nam đứng thứ 36 thế giới và thứ 3 ASEAN. Những kết quả này ghi nhận bước tiến về năng lực số và trí tuệ nhân tạo gắn với mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh số mà Nghị quyết 57 đã đặt ra.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, việc thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và điểm nghẽn nên cần thẳng thắn nhìn nhận. Đến ngày 30/10/2026, giải ngân mới đạt 42,12% dự toán trong phạm vi thống kê của Kho bạc Nhà nước. Thương mại hóa kết quả nghiên cứu còn hạn chế, việc định giá tài sản trí tuệ hình thành từ ngân sách Nhà nước còn lúng túng.

Một số nhiệm vụ công nghệ chiến lược triển khai chậm, công tác xây dựng dữ liệu còn chậm, chưa đồng bộ. Cán bộ cấp xã ở một số nơi phải sử dụng nhiều phần mềm, người dân còn phải cung cấp lại thông tin. Năng lực kiểm chứng AI, bảo vệ dữ liệu và ứng phó với nội dung giả mạo cần tiếp tục được nâng cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu tại phiên chất vấn

Còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong chuyển đổi số

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, đại biểu Tráng A Dương (Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai) phản ánh tình trạng, chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung đang được đẩy mạnh nhưng người dân vẫn phải đi lại nhiều lần, cung cấp lại giấy tờ mà cơ quan nhà nước đã có hoặc có thể khai thác từ dữ liệu. Tình trạng này càng gây khó khăn cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết nguyên nhân, trách nhiệm của Bộ và giải pháp, lộ trình cụ thể để khắc phục tình trạng này, đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu, giảm giấy tờ, giảm đi lại, giúp người dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa được tiếp cận dịch vụ công một cách thuận tiện và thực chất.

Trả lời chất vấn của đại biểu, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho biết, là đại biểu Quốc hội của tỉnh Quảng Ngãi (tỉnh Kon Tum cũ), Bộ trưởng từng tới các xã ở vùng biên giới để vận động bầu cử và tiếp xúc cử tri nên rất chia sẻ những khó khăn của đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cũng nêu tổng quát 5 nhóm vấn đề khó khăn, vướng mắc trong chuyển đổi số, đó là: máy tính thiết bị chưa đồng bộ; vấn đề đường truyền, đặc biệt là về lõm sóng; nền tảng phần mềm còn chồng chéo; vấn đề đồng bộ dữ liệu về cơ sở dữ liệu, chia sẻ dữ liệu và vấn đề về con người (hạn chế về việc tiếp cận, năng lực tiếp cận công nghệ số cũng như cán bộ cấp xã).

Nêu một ví dụ thực tiễn đã xảy ra ở Bộ Khoa học và Công nghệ, khi Bộ làm việc với 10 nhà mạng yêu cầu đồng bộ dữ liệu thuê bao lên Cơ sở dữ liệu quốc gia để điền thông tin định danh chính chủ, Bộ trưởng cho biết, ban đầu đã nhận được rất nhiều phản ánh cho rằng rất phức tạp, khó khăn. Tuy nhiên, từ kết quả thực tế cho thấy, nếu thấy khó khăn mà không làm thì sẽ chậm lại một nhịp.

“Không phải vì khó khăn mà chúng ta không làm. Mục tiêu cao nhất của chuyển đổi số là phục vụ người dân và thước đo quan trọng nhất đó là sự hài lòng của người dân. Nếu chúng ta lấy mục tiêu đó, lấy sự hài lòng đó thì tôi chắc chắn rằng, công cuộc chuyển đổi số của chúng ta sẽ đạt được kết quả”, Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh.