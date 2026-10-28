Bộ trưởng Bộ KH&CN: AI vì con người, do Việt Nam làm chủ và đồng sáng tạo cùng thế giới

Sáng 28/10, tại thành phố Quảng Ninh, Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 đã chính thức khai mạc, quy tụ khoảng 500 đại biểu đến từ gần 30 quốc gia.

Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 (VIDW 2026) do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chủ trì, phối hợp UBND thành phố Quảng Ninh tổ chức từ ngày 28 đến 30/10, với chủ đề “Phát triển kết nối thông minh, Quản trị AI, Kiến tạo chuyển đổi AI”.

Tham dự sự kiện có ông Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ KH&CN; đại diện lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo thành phố Quảng Ninh; các bộ trưởng, trưởng đoàn quốc tế, đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học cùng các chuyên gia trong và ngoài nước.

Tự chủ AI không có nghĩa là đứng ngoài dòng chảy công nghệ toàn cầu

Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân phát biểu (Ảnh: Đức Hiếu).

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân khẳng định, AI không còn đơn thuần là một công nghệ mới mà đang làm thay đổi cách các nền kinh tế tăng trưởng, cách chính phủ phục vụ người dân cũng như cách các quốc gia cạnh tranh và hợp tác.

Theo Bộ trưởng, AI mở ra những cơ hội lớn nhưng đồng thời đặt ra những rủi ro và khoảng cách phát triển mới. Vì vậy, thúc đẩy công nghệ phải đi đôi với xây dựng năng lực quản trị, bảo đảm quyền riêng tư, an ninh mạng và trách nhiệm giải trình.

Đáng chú ý, Việt Nam xác định AI là công nghệ chiến lược quốc gia, với tầm nhìn: “AI vì con người, AI cho tất cả mọi người, do Việt Nam làm chủ và đồng sáng tạo cùng thế giới”.

Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 đã chính thức khai mạc tại Quảng Ninh, quy tụ khoảng 500 đại biểu đến từ gần 30 quốc gia (Ảnh: Đức Hiếu).

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Bộ trưởng Vũ Hải Quân nêu ba cam kết trọng tâm: Tăng cường năng lực AI quốc gia, bao gồm hạ tầng số, năng lực tính toán, dữ liệu chất lượng, mô hình AI tiếng Việt và nguồn nhân lực; xây dựng môi trường đổi mới sáng tạo cởi mở, quản lý dựa trên rủi ro; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, đào tạo, xây dựng tiêu chuẩn và ứng dụng công nghệ.

Thông điệp xuyên suốt là tự chủ công nghệ không đồng nghĩa với khép kín. Theo Bộ trưởng, tự chủ là xây dựng đủ năng lực để hợp tác với tư cách đối tác bình đẳng, đóng góp tri thức và chia sẻ giá trị.

Đây cũng là vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với năng lực cạnh tranh quốc gia. Bởi trong kỷ nguyên AI, lợi thế không chỉ thuộc về những quốc gia tiếp cận công nghệ sớm, mà còn phụ thuộc vào khả năng làm chủ dữ liệu, phát triển nguồn nhân lực và đưa công nghệ vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Một quan điểm đáng chú ý khác được Bộ trưởng nhấn mạnh là giá trị của AI không thể chỉ đo bằng số lượng chiến lược, dự án thí điểm hay mô hình mới, mà phải thể hiện ở chất lượng dịch vụ công, năng suất lao động, sức mạnh doanh nghiệp và đời sống người dân.

Điều đó đặt ra yêu cầu chuyển từ những ứng dụng riêng lẻ sang chuyển đổi bằng AI trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế và xã hội.

Quảng Ninh kỳ vọng biến kết nối công nghệ toàn cầu thành động lực phát triển thực chất

Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Nguyễn Văn Công phát biểu (Ảnh: Đức Hiếu).

Phát biểu chào mừng tại phiên khai mạc cấp cao, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Nguyễn Văn Công nhấn mạnh, Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam mở ra cơ hội kết nối nguồn lực, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn phát triển.

Sự kiện diễn ra trong thời điểm Quảng Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, quản trị đô thị và năng lực cạnh tranh.

Theo thông tin được lãnh đạo thành phố nêu tại hội nghị, trong chín tháng đầu năm 2026, GRDP Quảng Ninh ước tăng 12,26%; tổng vốn đầu tư thực hiện đạt gần 98 nghìn tỷ đồng, tăng 17,4%; thu hút trên 1,3 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Toàn cảnh lễ khai mạc (Ảnh: Đức Hiếu).

Du lịch, thương mại và dịch vụ tiếp tục là những động lực quan trọng. Trong 9 tháng, thành phố đón khoảng 18,8 triệu lượt khách, trong đó có 4,21 triệu lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch ước đạt 56,4 nghìn tỷ đồng. Cùng với Vịnh Hạ Long, Yên Tử và các giá trị văn hóa đặc sắc, Quảng Ninh đang từng bước mở rộng các sản phẩm du lịch chất lượng cao, phát triển dịch vụ hiện đại và tăng cường kết nối với các thị trường quốc tế.

Đáng chú ý, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,7%. Đây là nền tảng để địa phương tiếp tục thúc đẩy quản trị dựa trên dữ liệu, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo thành phố xác định các lĩnh vực ưu tiên ứng dụng công nghệ gồm quản lý đô thị, du lịch, công nghiệp, logistics, kinh tế cửa khẩu và bảo vệ môi trường; đồng thời định hướng phát triển cửa khẩu thông minh, khu công nghệ số tập trung và những mô hình kinh tế số có khả năng tạo đột phá.

Quảng Ninh mong muốn những kết nối tại Tuần lễ Số không dừng lại ở trao đổi kinh nghiệm mà được cụ thể hóa thành các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và triển khai giải pháp có hiệu quả thực chất.

Trong khuôn khổ VIDW 2026, Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng là hoạt động trọng tâm, tập trung vào kết nối thông minh, quản trị AI và chuyển đổi bằng AI. Bên cạnh đó là các diễn đàn hợp tác ASEAN - EU, Việt Nam - Australia, Việt Nam - Hàn Quốc, hội nghị 5G ASEAN và những hoạt động chuyên sâu về công nghệ chiến lược.

Việc mở rộng đối thoại giữa chính phủ, doanh nghiệp và giới nghiên cứu tạo điều kiện thúc đẩy các cơ chế hợp tác, kết nối nguồn lực và từng bước đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng, thương mại hóa.