Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thăm, chúc mừng Bộ Tư pháp nhân Ngày Pháp luật Việt Nam

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn gửi lời chúc mừng tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Tư pháp nhân Ngày Pháp luật Việt Nam. Bộ trưởng đánh giá, Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi gắn với dấu mốc 80 năm xây dựng và phát triển của ngành Tư pháp.

Quang cảnh buổi tiếp.

Nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt của Ngày Pháp luật Việt Nam là tôn vinh, đề cao tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật ngày càng đặt ra cấp thiết. Trong đó, cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, chú trọng bảo đảm chất lượng xây dựng pháp luật, tạo lập thể chế thuận lợi cho phát triển đất nước.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn ghi nhận sự phối hợp, hỗ trợ của Bộ Tư pháp đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và phổ biến, giáo dục pháp luật. Thời gian qua, ngành Giáo dục đã triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp với những nội dung thiết thực, phù hợp với từng đối tượng.

Đề cập đến công tác giáo dục pháp luật trong trường học, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng, việc hình thành ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên không chỉ dừng lại ở kiến thức được truyền đạt trong nhà trường mà cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Đặc biệt, người lớn cần nêu gương trong việc tuân thủ pháp luật để trẻ em có thể học tập, noi theo từ những hành vi thường ngày.

Theo Bộ trưởng, giáo dục pháp luật cần được triển khai từ sớm, với hình thức phù hợp từng lứa tuổi, kể cả trẻ em ở bậc mầm non, qua đó từng bước hình thành ý thức, thói quen sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn tặng hoa chúc mừng Bộ Tư pháp nhân Ngày pháp luật Việt Nam.

Cảm ơn tình cảm và lời chúc mừng của đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của các bộ, ngành trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Bộ Tư pháp với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp Chính phủ quản lý nhà nước về công tác xây dựng pháp luật sẽ tiếp tục phối hợp, hướng dẫn các bộ, ngành trong hoàn thiện thể chế.

Đối với ngành Giáo dục, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng mong muốn hai Bộ tiếp tục tăng cường phối hợp, không chỉ trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế mà còn trong tổ chức thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong xã hội.