Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì về thiếu sách giáo khoa?

Tại Phiên giải trình về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực GD&ĐT, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cùng đại diện các bộ, ngành đã làm rõ 24 câu hỏi của đại biểu Quốc hội về những vấn đề được dư luận quan tâm như phân luồng học sinh, miễn phí và cung ứng sách giáo khoa, quản lý bữa ăn bán trú, thi, kiểm tra, đánh giá và tuyển sinh đại học.

Các đại biểu đặt câu hỏi đối với Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tại Phiên giải trình. Ảnh: Media Quốc hội

Rà soát, sửa đổi đồng bộ chương trình và sách giáo khoa

Về công tác rà soát chương trình và sách giáo khoa, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Bộ GD&ĐT đã đưa nhiệm vụ rà soát, sửa đổi đồng bộ chương trình và sách giáo khoa vào trọng tâm năm học.

Lần sửa đổi này sẽ được thực hiện sâu rộng và đồng bộ hơn, tập trung nâng cao năng lực toàn diện, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, trách nhiệm xã hội cho học sinh, đồng thời giảm thời lượng các nội dung không còn thiết thực.

Bộ GD&ĐT đang khẩn trương lập kế hoạch lựa chọn đội ngũ chuyên gia và thành lập hội đồng thẩm định để triển khai công việc trong thời gian sớm nhất.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn giải trình. Ảnh: Media Quốc hội

Về cung ứng sách giáo khoa, Bộ trưởng thông tin hiện tỷ lệ sách đã đến tay học sinh đạt 99,75%, số còn thiếu chỉ chiếm 0,25% và đang được các nhà xuất bản khẩn trương cung ứng trong những ngày tới. Nguyên nhân chậm trễ chủ yếu do một số địa phương phát sinh đơn đặt hàng muộn sau ngày 30/8.

Bộ GD&ĐT nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác giám sát, lập kế hoạch dự báo nhu cầu và tính toán số dư dự phòng để không tái diễn tình trạng này trong năm học sau. Đồng thời, Bộ sẽ thiết lập cơ chế phân phối sách giáo khoa chủ yếu qua kênh nhà trường nhằm chủ động hơn trong khâu cung ứng.

Các đại biểu tham dự Phiên giải trình. Ảnh: Media Quốc hội

Liên quan chính sách miễn phí sách giáo khoa và hỗ trợ chi phí học tập, Bộ GD&ĐT đã ban hành hướng dẫn để các địa phương chủ động xây dựng lộ trình thực hiện.

Theo Nghị định 271/2026/NĐ-CP, lộ trình miễn phí sách giáo khoa đến giai đoạn 2029-2030 sẽ áp dụng cho tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc. Những địa phương có khả năng tự cân đối ngân sách có thể triển khai sớm hơn.

Tập trung xử lý những vấn đề tác động trực tiếp đến học sinh

Về quản lý bữa ăn bán trú, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết Bộ đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện chỉ đạo, đồng thời đang lấy ý kiến rộng rãi dự thảo Thông tư về quản lý, tổ chức bán trú. Thông tư hướng dẫn chi tiết về nội dung này sẽ sớm được ban hành.

Phát biểu kết luận, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh ghi nhận sự chuẩn bị báo cáo và tinh thần giải trình trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cùng lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu kết luận Phiên giải trình. Ảnh: Media Quốc hội

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến tại Phiên giải trình, Chủ nhiệm Ủy ban đề nghị Bộ GD&ĐT tập trung rà soát 9 nhóm vấn đề trọng tâm. Trong đó, về chính sách đối với nhà giáo và học sinh, Bộ cần nghiên cứu giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên; rà soát, tích hợp các quy định về chính sách đối với học sinh để thuận tiện trong thực hiện và điều chỉnh.

Đối với phân luồng học sinh, Bộ GD&ĐT cần phối hợp với Bộ Tài chính triển khai chủ trương đầu tư xây dựng thêm trường THPT, phấn đấu mỗi xã có ít nhất một trường; đồng thời đẩy nhanh mô hình "trường trung học nghề" nhằm thực hiện phân luồng thực chất.

Về thi, kiểm tra, đánh giá và tuyển sinh đại học, Ủy ban đề nghị giữ vững hai nguyên tắc cốt lõi là "trung thực" và "công bằng", tiếp tục cải tiến nội dung, phương pháp ra đề và rà soát các quy định để hoàn thiện quy chế thi.

Ủy ban cũng đề nghị Bộ quan tâm phòng, chống bạo lực học đường, tư vấn tâm lý và xây dựng văn hóa học đường; nghiên cứu cơ chế hạn chế tác động tiêu cực của không gian mạng đối với trẻ em, đồng thời chú trọng đào tạo, tập huấn đội ngũ giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý học đường.

Ngoài ra, các trọng tâm được yêu cầu tiếp tục rà soát gồm dạy thêm, học thêm; chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới; bữa ăn học đường và mức học phí đại học.