Kiến nghị được Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đưa ra tại buổi làm việc với ông Timon Gremmels, Bộ trưởng Khoa học và Nghiên cứu, Nghệ thuật và Văn hóa bang Hessen (Đức), ngày 25/11.

Theo ông Sơn, số lượng sinh viên Việt Nam sang Đức học tập đang tăng nhưng chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác giữa hai nước. Đức có hệ thống giáo dục đại học chất lượng, nhiều trường không thu học phí mà chỉ thu các khoản lệ phí hành chính.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn làm việc với ông Timon Gremmels, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Nghiên cứu, Nghệ thuật và Văn hóa bang Hessen (CHLB Đức). Ảnh: MOET

Tuy nhiên, ngôn ngữ và yêu cầu học dự bị đại học là hai rào cản chính đối với học sinh Việt Nam. Vì vậy, Bộ trưởng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác giảng dạy tiếng Đức, đồng thời kiến nghị phía Đức xem xét công nhận chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Việt Nam.

Nếu được chấp thuận, học sinh Việt Nam sau khi hoàn thành lớp 12 có thể đủ điều kiện vào học đại học tại Đức mà không phải trải qua chương trình dự bị, thường kéo dài hai học kỳ. Điều này sẽ giúp giảm thời gian và chi phí cho gia đình, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học Đức.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn kiến nghị phía Đức xem xét công nhận chương trình giáo dục phổ thông 2018 để học sinh Việt không mất một năm dự bị khi du học Đức. Ảnh: MOET

Bộ trưởng Timon Gremmels cho biết phía Đức sẽ thảo luận, xem xét và phản hồi đề xuất. Ông khẳng định Đức luôn chào đón sinh viên Việt Nam đến học tập, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của giao lưu văn hóa và trao đổi tri thức giữa hai nước.

Theo dữ liệu tháng 9 của Cục Thống kê Đức, nước này có hơn 516.000 sinh viên quốc tế bậc đại học, mức cao nhất từ trước đến nay. Sinh viên quốc tế tập trung nhiều ở nhóm ngành kỹ thuật. Việt Nam nằm trong 20 quốc gia có số lượng du học sinh đông nhất tại Đức, với khoảng 7.500 người, tăng 300 so với năm học trước.