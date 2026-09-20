Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Không để xảy ra thiếu sách giáo khoa trong những năm học sau

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn giải trình tại phiên họp. Ảnh: media.quochoi.vn

Về chương trình sách giáo khoa, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, với những nội dung sách giáo khoa còn bất cập, sau khi thống nhất một bộ sách giáo khoa, Bộ sẽ chỉnh sửa mang tính đồng bộ, toàn diện ở mức độ sâu hơn. Trong đó rà soát kỹ về cả chương trình giáo dục phù hợp với bối cảnh mới; tăng cường phát triển năng lực toàn diện người học, đặc biệt là tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng lối sống, trách nhiệm xã hội.

“Việc chỉnh sửa đồng bộ sách giáo khoa cần phải có thời gian để xây dựng chương trình, lựa chọn đội ngũ chuyên gia, thành lập hội đồng để rà soát chỉnh sửa và thẩm định kỹ”, Bộ trưởng nói.

Về cung ứng sách giáo khoa, Bộ trưởng cho biết, sau khi phê duyệt một bộ sách, Bộ đã chỉ đạo Nhà Xuất bản giáo dục và các địa phương thống kê, dự báo nhu cầu sách giáo khoa để in ấn bảo đảm nhu cầu người học.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn phân tích, những năm trước, các nhà xuất bản có ba mẫu sách giáo khoa, các địa phương khi thống kê nhu cầu lên, các nhà xuất bản in số lượng sách giáo khoa dư tương đối nhiều nên mọi năm không xảy ra thiếu sách. Bên cạnh đó, năm học 2026 - 2027, Bộ trưởng cho biết một số địa phương miễn phí sách giáo khoa nên phụ huynh có tâm lý chờ đợi, chưa mua sách giáo khoa.

“Chúng tôi cũng nhận định, năm học 2026 - 2027 việc lập kế hoạch chưa chính xác cho từng địa phương, từng môn học. Nhà xuất bản tính số lượng in dư không lớn dẫn đến quá trình cung cấp thừa thiếu cục bộ”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng cho biết, cho đến 17h chiều 19-9, đã có 99,75% cuốn sách giáo khoa đã được cung ứng đến tận tay người học; còn lại khoảng 0,25% (khoảng 900 nghìn cuốn) sẽ được cung ứng đầy đủ trong 1-2 ngày tới.

“Đối với việc cung ứng đầy đủ sách giáo khoa, chúng tôi cũng nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc giám sát kỹ hơn, chặt chẽ hơn trong việc lập kế hoạch, dự báo số lượng sách giáo khoa và chắc chắn không để xảy ra điều này trong những năm học sau”, Bộ trưởng nói. Đồng thời cho biết, sẽ giảm bớt các khâu trung gian, chỉ đạo chặt chẽ các Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ yếu cung cấp sách giáo khoa thông qua các nhà trường, giảm việc phụ huynh phải đi mua sách giáo khoa ở bên ngoài.

Liên quan đến tiêu cực trong thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại THPT Chuyên Tuyên Quang và một số địa phương, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng, nguyên nhân trước hết là từ ý thức tuân thủ pháp luật; bên cạnh đó, có những yếu tố mang tính cục bộ trong việc cải tiến quá trình tổ chức thi.

Về giải pháp, Bộ trưởng cho biết Bộ sẽ tăng cường sự tham gia của các trường Đại học trong công tác giám sát chéo; tăng cường các giải pháp công nghệ để giám sát, phân tích dữ liệu nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn những sai phạm có thể xảy; tiếp tục sẽ cải tiến công tác ra đề thi, vừa đáp ứng yêu cầu đánh giá năng lực, kiến thức của các em học sinh mà còn đánh giá chất lượng mặt bằng giáo dục đào tạo giữa các địa phương.