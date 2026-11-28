Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn tặng hoa chúc mừng GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy tân Giám đốc Đại học Huế

Sáng 28/11, Đại học Huế tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Đại học Huế đối với GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hoàng Minh Sơn chúc mừng GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy được tin tưởng giao trọng trách mới, đồng thời nhấn mạnh đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm lớn trước Đảng, Nhà nước và các thế hệ cán bộ, giảng viên, người học của nhà trường.

Trải qua gần 70 năm xây dựng và phát triển, Đại học Huế đã trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Những thế mạnh về y dược, sư phạm, khoa học cơ bản, nông lâm nghiệp, văn hóa và nghệ thuật là nền tảng để Đại học Huế tiếp tục phát triển.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu giao nhiệm vụ tân Giám đốc Đại học Huế

Theo Bộ trưởng, các nghị quyết của Bộ Chính trị và Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 10/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã xác định định hướng phát triển Đại học Huế thành đại học quốc gia vào năm 2030. Vì vậy, Đại học Huế cần chuyển mạnh từ chủ trương sang hành động, lấy chất lượng đào tạo, năng lực nghiên cứu và hiệu quả phục vụ cộng đồng làm thước đo.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đề nghị tân Giám đốc cùng tập thể lãnh đạo Đại học Huế tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, rà soát chương trình đào tạo, ưu tiên đầu tư các ngành có thế mạnh, phát triển đào tạo tài năng, sau đại học và các nhóm nghiên cứu mạnh.

Thứ hai đổi mới quản trị đại học, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa Đại học Huế và các trường thành viên; tăng cường chia sẻ nguồn lực, sử dụng hiệu quả hạ tầng dùng chung, giảm thủ tục trung gian.

Thứ ba gắn đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu phát triển của TP Huế và khu vực miền Trung - Tây Nguyên, chủ động phối hợp với địa phương, doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực, chuyển giao khoa học, công nghệ và giải quyết các vấn đề thực tiễn.

GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, tân giám đốc Đại học Huế phát biểu nhận nhiệm vụ

Thứ tư đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển các nhóm nghiên cứu liên ngành, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung và nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ.

Thứ năm chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên, nhà khoa học, có chính sách thu hút nhân tài, tạo điều kiện cho giảng viên trẻ phát triển chuyên môn đồng thời quan tâm học bổng và môi trường học tập, nghiên cứu cho sinh viên.

Thứ sáu khẩn trương hoàn thiện lộ trình phát triển Đại học Huế thành đại học quốc gia. Xác định rõ mô hình tổ chức, nguồn lực, điều kiện cần đáp ứng và kết quả cụ thể theo từng giai đoạn đến năm 2030.

Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp với TP Huế và các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để nhà trường thực hiện các mục tiêu chiến lược.

Phát biểu nhận nhiệm vụ GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo xây dựng, triển khai Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo bốn trụ cột ABCD: Ưu tú trong học thuật (Academic Excellence); Hiệu quả trong quản trị (Business Efficiency); Uy tín trong phụng sự cộng đồng (Community Reputation); Thành công trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo (Digital Transformation and Innovation).

Hướng tới kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển, Đại học Huế sẽ từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành đại học quốc gia, phát triển theo định hướng đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực gắn với không gian đô thị di sản Huế.

Ông Lê Trí Thanh (thứ hai bên trái), Chủ tịch UBND TP Huế tặng hoa chúc mừng tân giám đốc Đại học Huế

GS. TS Nguyễn Vũ Quốc Huy là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực sản phụ khoa. Năm 2024, GS. TS Nguyễn Vũ Quốc Huy được Tổng thống Pháp trao tặng Huân chương Công trạng quốc gia, tước Hiệp sĩ, ghi nhận những đóng góp trong thúc đẩy hợp tác y tế và giáo dục giữa Việt Nam và Pháp. Trước khi được giao quyền Giám đốc Đại học Huế, ông đã nhiều nhiệm kỳ giữ cương vị Hiệu trưởng Trường đại học Y-Dược, Đại học Huế và tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ này nhiệm kỳ 2025-2030.