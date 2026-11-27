Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn báo cáo tại phiên họp toàn thể (Ảnh: Media Quốc hội)

Chiều ngày 27/11, Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo” tiếp tục phiên làm việc toàn thể. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội thảo. Đồng chủ trì Hội thảo còn có: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn.

Tại phiên toàn thể, trình bày báo cáo trung tâm, đề dẫn về tình hình thực hiện chính sách và nguồn lực cho phát triển giáo dục và đào tạo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29 của Trung ương, đặc biệt sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị, nhiều cơ chế, chính sách về giáo dục và đào tạo đã đi vào thực tiễn, tạo những tác động, chuyển biến mạnh mẽ và thực chất.

Điểm lại những kết quả đạt được sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết số 71, theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, cơ hội tiếp cận giáo dục tiếp tục được mở rộng, đội ngũ nhà giáo được chăm lo phát triển. Chính sách miễn, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập, bữa ăn nội trú, bán trú giúp giảm gánh nặng cho gia đình học sinh. Việc đầu tư phát triển các trường nội trú ở xã biên giới tạo điều kiện để học sinh vùng khó khăn đến trường và duy trì việc học tập. Các chính sách về giáo dục bắt buộc và phổ cập, nhất là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3-5 tuổi tiếp tục được cụ thể hóa và triển khai mạnh mẽ. Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục phổ thông tiếp tục chuyển biến, yêu cầu bảo đảm chất lượng ngày càng cao.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng chỉ ra một số điểm nghẽn và vấn đề đặt ra qua quá trình triển khai. Cụ thể, hệ thống chính sách đã được triển khai tương đối hoàn thiện nhưng còn thiếu sự đồng bộ, năng lực tổ chức thực hiện cần tiếp tục được nâng cao. Cùng thực hiện các chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp, các địa phương bố trí đội ngũ giáo viên và bảo đảm điều kiện đi học, nhưng cũng có nơi còn lúng túng, đặc biệt là sau quá trình sắp xếp trường lớp và bố trí đội ngũ cán bộ quản lý. Tình trạng thiếu thừa giáo viên cục bộ vẫn xảy ra theo môn học, cấp học và địa bàn. Chế độ, chính sách cho nhà giáo chưa được triển khai đầy đủ và kịp thời, nhất là chế độ lương theo quy định theo quy định trong Nghị quyết 71 và Luật Giáo dục.

Đổi mới quản trị giáo dục theo mục tiêu, dữ liệu và kết quả

Đề xuất những định hướng đổi mới chính sách tạo đột phá cho giai đoạn tiếp theo 2026 – 2030, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đề cập đến việc đổi mới quản trị giáo dục theo mục tiêu, dữ liệu và kết quả. Theo đó, mỗi chính sách cần xác định rõ mục tiêu, kết quả cần đạt được và trách nhiệm từng cấp cùng với nguồn lực đi kèm. Ban hành các chuẩn để giám sát kết quả thực hiện; địa phương chủ động tổ chức thực hiện, bố trí nguồn lực phù hợp với nhu cầu trên địa bàn; cơ sở giáo dục thực hiện quyền tự chủ, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng và giải trình kết quả trên cơ sở các mục tiêu và dữ liệu. Nền tảng số quốc gia quản trị giáo dục và đào tạo sẽ được xây dựng giúp kết nối dữ liệu giáo dục với dữ liệu dân cư, việc làm, ngân sách và đầu tư.

Đối với giáo dục mầm non, phổ thông, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, cần ưu tiên vùng khó khăn, các xã biên giới và địa bàn có dân số tăng nhanh. Đối với giáo dục nghề nghiệp và đại học, cần tập trung đầu tư xưởng thực hành, phòng thí nghiệm và hạ tầng kỹ thuật để nhiều cơ sở cùng khai thác, phục vụ đào tạo và nghiên cứu. Đồng thời, triển khai cơ chế tự chủ tài chính theo nghị định của Chính phủ, gắn quyền chủ động của cơ sở giáo dục với trách nhiệm công khai, giải trình về hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng đề cập đến việc gắn đào tạo với dự báo nhu cầu phát triển nhân lực và sự tham gia của doanh nghiệp. Đặt hàng đào tạo cần xuất phát từ cụ thể từ nhu cầu về ngành, trình độ và thời điểm; cơ sở đào tạo phải có đội ngũ, chương trình và điều kiện thực hành phù hợp; doanh nghiệp tham gia xác định yêu cầu kỹ năng, tổ chức thực hành và đánh giá mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp. Kết quả việc làm là một căn cứ để điều chỉnh quy mô và nội dung đặt hàng. Phát triển hệ thống giáo dục mở, linh hoạt và học tập suốt đời.

Bên cạnh đó, triển khai mạnh mẽ trung học nghề ở những nơi có đội ngũ, chương trình, cơ sở thực hành; hoàn thiện cơ chế công nhận kết quả học tập để người học có thể học liên thông hoặc quay lại học khi cần bổ sung kỹ năng; theo dõi chất lượng đào tạo, khả năng học tiếp và việc làm để điều chỉnh từng mô hình; triển khai mạnh mẽ đào tạo lại cho người lao động. Nâng cao năng lực số, quản trị việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Một giải pháp được người đứng đầu ngành Giáo dục và Đào tạo đưa ra là xây dựng nền tảng số quốc gia để dự báo nhu cầu giáo viên, trường lớp và nhân lực, xác định địa bàn cần ưu tiên đầu tư, đồng thời đánh giá tác động để kịp thời điều chỉnh chính sách. Hiệu quả chính sách cần kiểm chứng qua những thay đổi cụ thể: học sinh có đủ chỗ học và điều kiện học tập, nhà trường bố trí được giáo viên theo nhu cầu, công trình thiết bị được khai thác hiệu quả, người tốt nghiệp có kỹ năng đáp ứng được yêu cầu việc làm, cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.