Trong thư gửi các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động ngành Giáo dục nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với những đóng góp của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Bộ trưởng nhấn mạnh, từ những năm tháng kháng chiến đến công cuộc đổi mới, các thế hệ nhà giáo luôn bền bỉ cống hiến, góp phần bồi đắp nhân cách, khơi dậy khát vọng và chắp cánh cho bao thế hệ người Việt Nam.

Ngày 20/11 năm nay diễn ra trong bối cảnh ngành Giáo dục đang nỗ lực đổi mới sâu sắc, triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị với quyết tâm cao, hướng tới những chuyển biến tích cực, thực chất.

Theo Bộ trưởng, mỗi bước đưa chủ trương vào thực tiễn, mỗi thành quả của ngành đều cần sự đóng góp về thời gian, công sức, trí tuệ và tinh thần đồng lòng của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý trên khắp cả nước. Ông trân trọng ghi nhận những nỗ lực ấy, đặc biệt là sự bền bỉ của các thầy cô đang công tác tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Đáng chú ý, người đứng đầu ngành Giáo dục thẳng thắn nhìn nhận những áp lực mà nhà giáo đang phải đối mặt trong công việc và cuộc sống. Trong đó, một số chế độ, chính sách chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời; mong muốn được lắng nghe, tôn trọng và bảo vệ danh dự, uy tín nghề nghiệp của giáo viên cần được quan tâm hơn nữa.

Bày tỏ sự thấu hiểu với những áp lực, khó khăn của nhà giáo, Bộ trưởng cam kết tháo gỡ những vướng mắc về chế độ, chính sách; đổi mới phương thức quản lý và phối hợp với các cơ quan, địa phương từng bước giải quyết căn cơ những bất cập đang gây áp lực không đáng có cho nhà giáo. Ảnh: MOET

Bộ trưởng chia sẻ với những khó khăn của đội ngũ nhà giáo, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những người vẫn giữ được sự điềm tĩnh, bao dung và tận tâm, ngay cả khi đóng góp chưa được ghi nhận đầy đủ hoặc phải đối diện với những đánh giá thiếu công bằng.

“Điều đó càng thôi thúc chúng tôi phải lắng nghe, đồng hành và bảo vệ tốt hơn những người đang ngày đêm tận tụy với sự nghiệp trồng người”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Với trách nhiệm của người đứng đầu ngành, ông Hoàng Minh Sơn cho biết sẽ cùng tập thể lãnh đạo Bộ tập trung tháo gỡ những vướng mắc về chế độ, chính sách; đổi mới phương thức quản lý, phối hợp với các cơ quan và địa phương để từng bước giải quyết căn cơ những bất cập đang gây áp lực không đáng có cho nhà giáo.

Bộ trưởng cũng mong muốn lãnh đạo các nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục và chính quyền địa phương thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy của giáo viên; phụ huynh tiếp tục thấu hiểu, đồng hành và chia sẻ trách nhiệm giáo dục với nhà trường.

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Theo ông, mỗi bước đổi mới của ngành cần tạo thêm điều kiện để thầy cô yên tâm công tác, phát huy năng lực và giữ trọn tâm huyết với nghề.

Bày tỏ niềm tin vào trí tuệ, bản lĩnh và tình yêu nghề của đội ngũ nhà giáo Việt Nam, Bộ trưởng kêu gọi toàn ngành tiếp tục thực hiện tinh thần “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, hướng tới sự tiến bộ của người học, nâng cao chất lượng giáo dục và cải thiện thiết thực điều kiện làm việc, đời sống của nhà giáo.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn bày tỏ tin tưởng vào trí tuệ, bản lĩnh và tình yêu nghề của đội ngũ nhà giáo và cam kết từng bước giải quyết căn cơ những bất cập gây áp lực không đáng có cho nhà giáo.

Nhân dịp 20/11, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn gửi lời chúc các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động ngành Giáo dục cùng gia đình mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc; mong mỗi thầy cô luôn vững tin, giữ trọn tình yêu nghề và cảm nhận được sự trân trọng, sẻ chia trong mỗi ngày làm nghề.