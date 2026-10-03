Bộ trưởng Bộ GDĐT yêu cầu giải quyết chế độ cho cán bộ sau sắp xếp trường học và báo cáo Bộ trước ngày 15/10

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT, ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông cho biết, 34/34 địa phương đã thực hiện sắp xếp, số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 37.530 xuống 18.555, tương ứng 50,6%.

Sau sắp xếp hình thành 13.518 cơ sở tổ chức theo mô hình đa cơ sở chiếm 72,9%; hình thành 2.418 trường phổ thông nhiều cấp học, gồm 2.013 trường TH-THCS, 391 trường THCS-THPT và 14 trường ba cấp. Theo số liệu báo cáo của các địa phương, có 10.534 phân hiệu đã được thành lập.

Việc giảm đầu mối pháp nhân không làm giảm tương ứng các địa điểm dạy học; các phân hiệu, điểm trường cần thiết vẫn được duy trì để bảo đảm tiếp cận giáo dục. Mục tiêu tinh gọn đầu mối cơ bản đạt. Nguyên tắc duy trì hoạt động dạy học và quyền học tập của học sinh cơ bản được bảo đảm.

Tuy nhiên số trường sau sắp xếp còn nhiều phân hiệu, điểm trường, điều này cần được tiếp tục thực hiện tinh gọn trong thời gian tới để bảo đảm hiệu quả vận hành, đầu tư cơ sở vật chất và sử dụng đội ngũ giáo viên.

Số cán bộ quản lí giảm sau sắp xếp là 33.870 người. Trong đó, 21.009 người được bố trí làm giáo viên, 479 người chuyển công tác khác, 3.559 người nghỉ chế độ, 8.823 người đang trong quá trình thực hiện phương án bố trí.

Toàn quốc hiện có 1.081.727 giáo viên. Theo tính toán sơ bộ nhu cầu bổ sung giáo viên năm học 2026-2027 còn khoảng 43.267 người, tập trung ở một số cấp học, môn học và địa bàn. Việc rà soát đội ngũ đã chuyển từ cách tính tổng số sang xác định theo cấp học - môn học - địa bàn - cơ sở, tạo cơ sở cho điều tiết và tuyển dụng có trọng tâm.

Bộ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn cho rằng, đối với hai cấp học mầm non và phổ thông, vai trò của địa phương rất quan trọng, đã được phân cấp, phân quyền rất rõ ràng, do đó cần có sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy quản lí.

Đối với trường học sau sắp xếp, Bộ trưởng lưu ý, phải rà soát, đánh giá thật kĩ, đặt sự thuận lợi, lợi ích của người học lên làm đầu, không làm giảm đi cơ hội tiếp cận giáo dục của học sinh. Từ đó hoàn thành pháp lí, phân rõ quyền hạn, trách nhiệm của từng vị trí trong trường học.

Về đội ngũ cán bộ quản lí, Bộ trưởng đề nghị địa phương tham mưu, làm tốt công tác tư tưởng, giải quyết chế độ cho cán bộ, không để cán bộ tâm tư, xảy ra tình trạng mất đoàn kết sau sắp xếp trường học. Việc này phải báo cáo Bộ GDĐT trước ngày 15/10.