Chiều 27/11, tại Nhà Quốc hội, Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề "Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo" diễn ra phiên toàn thể.

Tình trạng thiếu thừa giáo viên cục bộ vẫn xảy ra

Báo cáo trung tâm - đề dẫn về cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29 của Trung ương, đặc biệt sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị, nhiều cơ chế, chính sách về giáo dục và đào tạo đã đi vào thực tiễn, tạo những tác động, chuyển biến mạnh mẽ và thực chất.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn (Ảnh: Media Quốc hội).

Bộ trưởng điểm lại những kết quả đạt được sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết số 71, cụ thể là cơ hội tiếp cận giáo dục tiếp tục được mở rộng, đội ngũ nhà giáo được chăm lo phát triển. Chính sách miễn, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập, bữa ăn nội trú, bán trú giúp giảm gánh nặng cho gia đình học sinh.

Việc đầu tư phát triển các trường nội trú ở xã biên giới tạo điều kiện để học sinh vùng khó khăn đến trường và duy trì việc học tập. Các chính sách về giáo dục bắt buộc và phổ cập, nhất là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3-5 tuổi tiếp tục được cụ thể hóa và triển khai mạnh mẽ.

Đồng thời, đã thực hiện thống nhất một bộ sách giáo khoa và lộ trình cấp sách giáo khoa miễn phí, trước mắt ưu tiên cho các địa bàn khó khăn và các nhóm đối tượng chính sách.

Việc tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông và các sự hỗ trợ góp phần cải thiện thu nhập, giúp thầy cô yên tâm gắn bó với nghề. Phân cấp tuyển dụng và bố trí giáo viên giúp các địa phương chủ động bổ sung đội ngũ cho những môn học, cấp học còn thiếu.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng chỉ ra một số điểm nghẽn và vấn đề đặt ra qua quá trình triển khai như hệ thống chính sách đã được triển khai tương đối hoàn thiện nhưng còn thiếu sự đồng bộ, năng lực tổ chức thực hiện cần tiếp tục được nâng cao.

Cùng thực hiện các chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp, các địa phương bố trí đội ngũ giáo viên và bảo đảm điều kiện đi học, nhưng cũng có nơi còn lúng túng, đặc biệt là sau quá trình sắp xếp trường lớp và bố trí đội ngũ cán bộ quản lý.

Việc phát triển đội ngũ nhà giáo còn cần được quan tâm. "Tình trạng thiếu thừa giáo viên cục bộ vẫn xảy ra theo môn học, cấp học và địa bàn. Chế độ, chính sách cho nhà giáo chưa được triển khai đầy đủ và kịp thời, nhất là chế độ lương theo quy định theo quy định trong Nghị quyết 71 và Luật Giáo dục", Bộ trưởng cho hay.

Cùng với cải thiện đãi ngộ, theo Bộ trưởng cần rà soát nhu cầu đến từng môn học, tuyển dụng trong số biên chế được giao và bố trí dạy liên trường ở nơi phù hợp.

Điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, hạ tầng số còn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Một số đô thị còn thiếu chỗ học do dân số tăng nhanh; ở vùng khó khăn, nhiều nơi còn cần phòng học, thiết bị và đường truyền.

Bộ trưởng cũng chỉ ra, cơ chế tài chính và phân bổ nguồn lực cần tiếp tục đổi mới theo hướng hiệu quả, công bằng và trọng tâm. Theo luật đặt ra mục tiêu bố trí ít nhất 20% tổng chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục và đào tạo.

Trong việc này, cần theo dõi cả chi thường xuyên và phân định rõ vốn đầu tư phát triển dựa trên nhu cầu, mức độ khó khăn của từng địa bàn về kết quả sử dụng nguồn vốn.

Đổi mới quản trị giáo dục theo mục tiêu, dữ liệu và kết quả

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất những định hướng đổi mới chính sách tạo đột phá cho giai đoạn tiếp theo 2026 - 2030:

Đó là, đổi mới quản trị giáo dục theo mục tiêu, dữ liệu và kết quả. Theo Bộ trưởng, mỗi chính sách cần xác định rõ mục tiêu, kết quả cần đạt được và trách nhiệm từng cấp cùng với nguồn lực đi kèm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đồng chủ trì Hội thảo (Ảnh: Media Quốc hội).

Ban hành các chuẩn để giám sát kết quả thực hiện; địa phương chủ động tổ chức thực hiện, bố trí nguồn lực phù hợp với nhu cầu trên địa bàn; cơ sở giáo dục thực hiện quyền tự chủ, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng và giải trình kết quả trên cơ sở các mục tiêu và dữ liệu.

Nền tảng số quốc gia quản trị giáo dục và đào tạo sẽ được xây dựng giúp kết nối dữ liệu giáo dục với dữ liệu dân cư, việc làm, ngân sách và đầu tư.

Cùng với đó, tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm và tăng cường sử dụng chung. Chương trình mục tiêu quốc gia tạo khuôn khổ để phối hợp ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn lực xã hội.

Theo Bộ trưởng, nhiều địa phương đã chủ động bố trí kinh phí bổ sung, nâng cấp trường lớp, thiết bị dạy học. Đối với giáo dục mầm non, phổ thông cần ưu tiên vùng khó khăn, các xã biên giới và địa bàn có dân số tăng nhanh.

Đối với giáo dục nghề nghiệp và đại học, cần tập trung đầu tư xưởng thực hành, phòng thí nghiệm và hạ tầng kỹ thuật để nhiều cơ sở cùng khai thác, phục vụ đào tạo và nghiên cứu.

Ngay từ khâu lập dự án cần xác định rõ đơn vị vận hành, kinh phí vận hành, bảo trì, phương án sử dụng chung và kết quả cần đạt được.

Đồng thời, triển khai cơ chế tự chủ tài chính theo nghị định của Chính phủ, gắn quyền chủ động của cơ sở giáo dục với trách nhiệm công khai, giải trình về hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Tiếp đó, gắn đào tạo với dự báo nhu cầu phát triển nhân lực và sự tham gia của doanh nghiệp; phát triển hệ thống giáo dục mở, linh hoạt và học tập suốt đời; nâng cao năng lực số, quản trị việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Cho rằng hiệu quả chính sách cần kiểm chứng qua những thay đổi cụ thể: học sinh có đủ chỗ học và điều kiện học tập, nhà trường bố trí được giáo viên theo nhu cầu, công trình thiết bị được khai thác hiệu quả, người tốt nghiệp có kỹ năng đáp ứng được yêu cầu việc làm, cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

"Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để theo dõi các kết quả này để kịp thời tháo gỡ vướng mắc và đề xuất điều chỉnh cơ chế, chính sách", Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh.