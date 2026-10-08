Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Hợp tác quốc tế là yêu cầu cấp bách trong đổi mới giáo dục

Hội nghị có sự tham gia của khoảng 800 đại biểu đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. (Ảnh: Vietnam+)

Trong hai ngày 8-9/10, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số cùng triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục. Lễ khai mạc sự kiện vừa diễn ra sáng nay, 8/10.

Hội nghị thu hút sự tham gia của hơn 800 đại biểu đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có đại diện các trường đại học, tổ chức giáo dục và doanh nghiệp lớn trên thế giới như Qualcomm, Boeing, Google, Meta, Amazon, ETS, Max Hub, Microsoft, Intel, Cambridge, Oxford.

Chương trình hội nghị tập trung vào hợp tác quốc tế và chuyển đổi số trong giáo dục phổ thông; quốc tế hóa và chuyển đổi số trong giáo dục đại học; thúc đẩy hệ sinh thái số trong giáo dục nghề nghiệp; sáng kiến Liên minh toàn cầu về trẻ em. Nội dung trao đổi bao gồm cơ chế, chính sách thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế trong giáo dục; liên kết đào tạo, công nhận văn bằng; phát triển các mô hình giáo dục đại học số, quản trị thông minh, đào tạo trực tuyến và học liệu mở.

Nhiều hoạt động ký kết đã được diễn ra tại hội nghị. (Ảnh: Vietnam+)

Hội nghị cũng sẽ trao đổi về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và các công nghệ mới để cá nhân hóa quá trình học tập, nâng cao hiệu quả giảng dạy; phát triển năng lực số, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục trong bối cảnh ứng dụng công nghệ số. Các nội dung thảo luận hướng tới tìm kiếm giải pháp xây dựng hệ thống giáo dục linh hoạt, có khả năng thích ứng với sự thay đổi của khoa học, công nghệ và thị trường lao động, đồng thời mở rộng cơ hội học tập suốt đời.

Trong khuôn khổ hội nghị, còn có các hoạt động ký kết, trao biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các cơ quan, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp, kết nối nhu cầu đào tạo, nghiên cứu với nguồn lực, kinh nghiệm và giải pháp công nghệ trong nước và quốc tế.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, chuyển đổi số và AI đang mở ra những cơ hội lớn cho giáo dục đồng thời đặt ra những thách thức mới về chất lượng thông tin, đạo đức, bản quyền, an toàn dữ liệu và khoảng cách số. Quan trọng hơn, giáo dục phải trả lời câu hỏi làm thế nào để chuẩn bị cho con người làm chủ và làm việc hiệu quả cùng AI, thay vì phụ thuộc vào AI. Người thầy, nhà trường và cả hệ thống giáo dục phải chuyển đổi để không chỉ thích ứng mà còn từng bước làm chủ, định hướng việc sử dụng AI vì sự phát triển của con người. Đây không chỉ là vấn đề của riêng Việt Nam mà là vấn đề toàn cầu.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn phát biểu khai mạc tại hội nghị. (Ảnh: Vietnam+)

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, người học cần có năng lực tự học, tư duy độc lập, phản biện, sáng tạo và khả năng làm việc cùng AI. Người thầy không chỉ truyền đạt tri thức mà phải trở thành người thiết kế hoạt động học tập, hướng dẫn, truyền cảm hứng và định hướng giá trị. Nhà trường và cơ quan quản lý phải đổi mới phương thức tổ chức, quản trị, đánh giá và bảo đảm chất lượng.

Khẳng định phát triển con người là mục tiêu xuyên suốt trong đổi mới giáo dục của Việt Nam, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng giá trị của công nghệ không nằm ở việc sử dụng công nghệ nhiều hay ít, mà ở chỗ công nghệ có giúp người học tiến bộ hơn, người thầy làm tốt hơn vai trò của mình, nhà trường vận hành hiệu quả hơn và cơ hội học tập được mở rộng công bằng hơn hay không.

Bộ trưởng nhấn mạnh các ưu tiên trong quá trình chuyển đổi số của Việt Nam là xây dựng nền tảng dữ liệu và số thống nhất; đổi mới dạy và học, phát triển năng lực làm chủ công nghệ của cả người học và nhà giáo; đổi mới quản trị và thúc đẩy ứng dụng AI an toàn, minh bạch, có trách nhiệm.

Khẳng định Việt Nam coi hợp tác quốc tế là yêu cầu cấp bách trong đổi mới giáo dục, đặc biệt trong ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng mỗi quốc gia có lợi thế và kinh nghiệm riêng; điều quan trọng là bổ sung thế mạnh cho nhau, cùng nghiên cứu, cùng phát triển, cùng thử nghiệm và cùng chia sẻ những giải pháp có giá trị.

“Việt Nam mong muốn tiếp cận những thành tựu tiên tiến của thế giới, đồng thời sẵn sàng đóng góp tri thức, kinh nghiệm, nguồn nhân lực và sáng kiến của mình. Chúng tôi sẵn sàng mở cửa để hợp tác, sẵn sàng thử nghiệm những cách làm mới và mong muốn cùng các đối tác quốc tế biến những tiến bộ của công nghệ thành những thay đổi thực chất trong giáo dục,” Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nói./.